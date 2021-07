Rosja: Rzecznik Kremla: dalszy tranzyt gazu przez Ukrainę zależy tylko od opłacalności

Przedłużenie tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę po 2024 roku to "wyłącznie kwestia celowości i opłacalności ekonomicznej" - powiedział w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odrzucił oskarżenia o wrogie działania Moskwy wobec Kijowa.

Rosja chciałaby - według słów rzecznika Kremla - by USA i Niemcy w porozumieniu na temat Nord Stream 2 wezwały Ukrainę do "zajęcia odpowiedzialnego stanowiska w kwestii stworzenia odpowiednich warunków" do dalszego tranzytu.

Kreml nie zgadza się ze sformułowaniami, zawartymi w tym porozumieniu, o konieczności "przeciwdziałania rosyjskiej agresji i wrogim działaniom" na Ukrainie i za jej granicami. "Ani na Ukrainie, ani za jej granicami nie było i nie ma żadnej agresji Rosji. Rosja nie zajmowała się i nie zajmuje żadnymi wrogimi działaniami. Nie możemy w żaden sposób zaakceptować stosowania sformułowań tego rodzaju" - oznajmił Pieskow.

Ocenił także, że Rosja nie wykorzystuje zasobów energetycznych jako instrumentu nacisków politycznych. "Rosja zawsze była i pozostaje odpowiedzialnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kontynentu europejskiego" - oznajmił przedstawiciel Kremla.

Z Moskwy Anna Wróbel