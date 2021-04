Rosja: Rzecznik Kremla: nie widzimy powodu do oceniania demonstracji w obronie Nawalnego

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w czwartek, że nie widzi powodów, by oceniać demonstracje w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, które odbyły się dzień wcześniej w ponad 90 miastach Rosji. Sytuacja Nawalnego nie jest sprawą Kremla - dodał rzecznik.

"Nie widzę tu powodów do naszej oceny" - powiedział Pieskow, pytany przez dziennikarzy o akcje protestu, które odbyły się w całym kraju. Dodał, że "jest to raczej temat do oceniania przez organy ochrony prawa".

Pieskow uznał także, że sytuacja Nawalnego "nie jest tematem agendy" Kremla i że pytania należy kierować do służb więziennych. "A jeśli istnieją podejrzenia dotyczące jakichś naruszeń, to należy adresować pytanie do prokuratury" - dodał.

Rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina w ten sposób komentował pytanie dziennikarzy, czy szef państwa zamierza sprawdzać, dlaczego do Nawalnego nie dopuszczano lekarzy spoza kolonii karnej.

Opozycjonista, osadzony w zakładzie karnym w obwodzie włodzimierskim, żądał wizyty wskazanego przez siebie lekarza. Wobec odmowy ogłosił 31 marca głodówkę.

Według organizacji OWD-Info, monitorującej zatrzymania, policja przed środowymi protestami i w ich trakcie zatrzymała blisko 1800 osób w 98 miastach Rosji.

Uczestnicy demonstracji żądali uwolnienia Nawalnego i udzielenia mu pomocy lekarskiej. Na demonstracjach zabrzmiały też żądania uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, a także oskarżenia wobec Putina o korupcję i wezwania, by podał się do dymisji.

Z Moskwy Anna Wróbel