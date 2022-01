Rosja: Rzecznik Kremla „pozytywnie” o gotowości USA do rozmowy o nierozmieszczaniu broni na Ukrainie

Sygnały z Waszyngtonu o gotowości USA do rozmowy na temat nierozmieszczania broni na Ukrainie można nazwać pozytywnym faktem – powiedział w czwartek w Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

"Rzeczywiście, sygnalizują pewną gotowość do rozmowy na temat niektórych kwestii, związanych z tą sytuacją, ze strony Waszyngtonu i NATO, co z pewnością, należy do pozytywów" - oświadczył Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Rosyjskie media zwracają uwagę, że w środowym wystąpieniu prezydent USA Joe Biden nie wykluczył rozmów na temat nierozmieszczania na Ukrainie uzbrojenia o charakterze strategicznym.