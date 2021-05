Rosja: Rzecznik Putina wyraził nadzieję na szybkie uwolnienie Sofii Sapiegi

Rosja ma nadzieję, że zatrzymana w Mińsku rosyjska obywatelka Sofija Sapiega zostanie w najbliższym czasie uwolniona, jeśli nie dopuściła się ona naruszenia prawa - oświadczył we wtorek Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Władimira Putina.

"Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie władze białoruskie ją zwolnią, jeśli oczywiście nie ma wobec niej pytań dotyczących przestrzegania prawa" - powiedział rzecznik na wtorkowym briefingu.

Zdaniem Pieskowa "w najróżniejszych częściach świata" zdarza się, że zatrzymywani są obywatele Rosji i zawsze otrzymują oni pomoc ze strony dyplomatów rosyjskich. Moskwa i Mińsk mają "dość sprawne mechanizmy współpracy", które sprawiają, że "tego rodzaju incydenty są bardzo szybko rozwiązywane" - dodał rzecznik Kremla.

Sapiega jest dziewczyną zatrzymanego w niedzielę w Mińsku opozycyjnego dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza. 23-letnia studentka uczelni w Wilnie była na pokładzie samolotu lecącego z Aten, który został zmuszony do lądowania na terytorium Białorusi.

Pratasiewicza, który jest poszukiwany na Białorusi listem gończym, zatrzymano. Potem pojawiły się informacje, że w Mińsku została również jego dziewczyna i że jest przetrzymywana w areszcie w Mińsku.

O pomoc w uwolnieniu Sapiegi z aresztu zwrócili się do MSZ Rosji działacze Rady ds. Praw Człowieka działającej przy prezydencie Rosji. Sześć osób zasiadających w radzie napisało list do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z apelem o "dołożenie wszelkich starań na rzecz dopuszczenia do Sofii Sapiegi konsula Rosji i udzielenia jej pomocy w jak najszybszym powrocie" do kraju.

Petycję z żądaniem, by władze Rosji udzieliły zatrzymanej jak najszybszej pomocy konsularnej podpisało do poniedziałku rano ponad 1,4 tys. osób.

Do tej pory brak informacji, z jakiego powodu Sapiega jest przetrzymywana na Białorusi. Jej ojciec powiedział niezależnej rosyjskiej telewizji Dożd, że jest ona "człowiekiem apolitycznym", zależało jej na ukończeniu studiów i miała za miesiąc bronić pracy magisterskiej.

Z Pratasiewiczem Sofija spotykała się od około pół roku, ale ich relacje były "skomplikowane" i mówiła ojcu, że do Grecji jedzie ze swoimi przyjaciółmi. "Wiadomość o jej zatrzymaniu była dla mnie szokiem" - powiedział Andriej Sapiega.

Od ośmiu lat Sofija Sapiega mieszkała wraz ze swą matką na Białorusi. Nie ma obywatelstwa tego kraju.

