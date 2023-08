Rosja: Sąd nakazał likwidację kolejnej zasłużonej organizacji pozarządowej - Centrum Sacharowa

Moskiewski Sąd Miejski nakazał likwidację Centrum Sacharowa, jednej z najstarszych prodemokratycznych organizacji w Rosji - podał w piątek niezależny portal Meduza. Wcześniej centrum, które zajmuje się spuścizną słynnego dysydenta Andrieja Sacharowa, zostało wysiedlone z siedziby.

Likwidacji Centrum Sacharowa domagało się ministerstwo sprawiedliwości Rosji. Szef Centrum, Siergiej Łukaszewski powiedział niezależnej "Nowej Gaziecie. Jewropa", że działacze przygotowali się na tę decyzję. Przede wszystkim, jak wyjaśnił, starali się, "by likwidacja pod względem prawnym nie wpłynęła na to, co można zrobić już nie jako organizacja, a jako zespół ludzi". Zapowiedział też złożenie apelacji.

Centrum zostało założone w 1990 roku na bazie komisji, która zajmowała się zachowaniem spuścizny Sacharowa - radzieckiego fizyka, dysydenta, obrońcy praw człowieka i laureata pokojowej Nagrody Nobla. Od 1996 roku działało w siedzibie w Moskwie.

W 2014 roku władze rosyjskie uznały organizację za "zagranicznego agenta". 23 stycznia br. rosyjska prokuratura generalna uznała za "organizację niepożądaną" działającą w USA Fundację Sacharowa, założoną w 1989 roku przez żonę Sacharowa - Jelenę Bonner i jego zwolenników. W Rosji z fundacją związane było właśnie Centrum Sacharowa i archiwum noblisty.

Likwidacja oznacza, że władze Rosji pozbywają się kolejnej zasłużonej organizacji pozarządowej, zaangażowanej w obronę praw człowieka. W styczniu br. ten sam Moskiewski Sąd Miejski nakazał likwidację Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, założonej jeszcze w latach 70. XX w. przez dysydentów skupionych wokół Sacharowa. W grudniu 2021 roku władze zlikwidowały Stowarzyszenie Memoriał, rzucające światło na represje polityczne w ZSRR i dokumentujące naruszenia praw człowieka we współczesnej Rosji.

Andriej Sacharow, fizyk nazywany ojcem radzieckiej bomby wodorowej, pod koniec lat 50. XX wieku zaczął protestować przeciwko próbom jądrowym, wchodząc w konflikt z władzami ZSRR. Zaangażował się w obronę praw człowieka, występując m.in. w obronie więźniów politycznych. W 1975 roku przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla. W 1979 roku, gdy skrytykował wejście wojsk radzieckich do Afganistanu, został przymusowo zesłany do miasta Gorki (dziś - Niżni Nowogród). Na powrót do Moskwy zezwolono mu dopiero w 1986 roku, w okresie pierestrojki Michaiła Gorbaczowa. W 1989 roku Sacharow został wybrany na deputowanego ludowego ZSRR. Zmarł 14 grudnia tego samego roku.