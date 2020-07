Rosja: Sąd nakazał pozostawienie w areszcie gubernatora Kraju Chabarowskiego

Moskiewski Sąd Miejski uznał w czwartek za zgodną z prawem decyzję o umieszczeniu w areszcie Siergieja Furgała, gubernatora Kraju Chabarowskiego. Urzędnik jest oskarżony o organizację zabójstw biznesmenów w latach 2004-2005 i organizację prób takich zamachów.

Sąd odrzucił apelację obrońców gubernatora od decyzji sądu niższej instancji, który nakazał umieszczenie go w areszcie do 9 września. Furgał od tygodnia przebywa w areszcie śledczym więzienia Lefortowo w Moskwie. Obrońcy prosili o wypuszczenie go z aresztu.

Czwartkowa rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami, ale państwowa agencja TASS przekazała wypowiedzi Furgała, który w posiedzeniu uczestniczył poprzez łącze wideo. Gubernator nazwał areszt śledczy "miejscem o złej aurze" i poinformował, że administracja więzienna nie przekazuje mu paczek.

"Proponowaliśmy środki (zapobiegawcze) niezwiązane z pozbawieniem wolności" - powiedział mediom po rozprawie adwokat Furgała Boris Kożemiakin. Obrońca argumentował, że jego klient "jest zainteresowany ustaleniem prawdy" w sprawie, której dotyczy śledztwo, "jest gotów współpracować ze śledztwem i przekazać wszelkie niezbędne informacje w celu ustalenia prawdy". Z tego powodu Furgał nie zamierza podejmować żadnych działań sprzecznych z prawem - dodał prawnik.

Obrońca powiedział też, że gubernator jest wdzięczny mieszkańcom Chabarowska za demonstracje w jego obronie, jednak "nie akceptuje takich masowych wystąpień" i nie ma związku z tymi protestami.

Telewizja informacyjna Rossija24 podała w czwartek, że prócz obecnych zarzutów sprawdzany jest także związek Furgała z "innymi poważnymi przestępstwami".

Zdaniem śledczych Furgał jest zamieszany w organizację zabójstw i prób zabójstw zorganizowanych przez grupę przestępczą w latach 2004-2005 na terenie Kraju Chabarowskiego i obwodu amurskiego". Ofiarami tych zamachów na zlecenie padli miejscowi biznesmeni.

Podczas śledztwa aresztowane zostały cztery osoby, które złożyły zeznania dotyczące gubernatora, uczynił to również aresztowany w 2019 r. jego były partner biznesowy Nikołaj Mistriukow. Furgał zaprzecza wszystkim zarzutom.

Urzędnik nadal nie został zdymisjonowany ze stanowiska gubernatora Kraju Chabarowskiego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w czwartek, że nie komentuje "pogłosek" o zmianach kadrowych i że prezydent Władimir Putin podpisze w tej sprawie dekret w momencie, gdy zapadną odpowiednie decyzje.

Z Moskwy Anna Wróbel