Rosja: Sąd rozważy przeniesienie byłego amerykańskiego żołnierza do USA

Rosyjski sąd rozpatrzy wniosek byłego żołnierza piechoty morskiej USA Paula Whelana, skazanego w Rosji na 16 lat łagru pod zarzutem szpiegostwa, o przeniesienie go do Stanów Zjednoczonych - poinformowali w środę prawnicy Amerykanina.

Whelan - posiadający paszporty USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Irlandii - został skazany przez moskiewski sąd za szpiegostwo w czerwcu 2020 r.

Jego prawnicy, Olga Karłowa i Władimir Żeriebionkow, powiedzieli w rozmowie z agencją Interfax, cytowanej przez Reutersa, że rozprawa w sprawie potencjalnego transferu Whelana do USA ma odbyć się 27 września. Karłowa przekazała jednak później agencji TASS, że sąd odroczył rozprawę i że data "będzie znana we właściwym czasie".

Whelan powiedział, że ma nadzieję na uwolnienie go w ramach wymiany więźniów.

Podczas czerwcowego szczytu prezydent Rosji Władimir Putin omawiał ten temat ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Joe Bidenem, ale zarówno Whelan, jak i inny były amerykański żołnierz Trevor Reed - skazany w zeszłym roku w Rosji na dziewięć lat więzienia za narażenie życia dwóch moskiewskich policjantów - wciąż pozostają w rosyjskich więzieniach.

Whelan został zatrzymany w grudniu 2018 roku w Moskwie przez funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Oskarżono go o szpiegostwo przeciwko Rosji. 15 czerwca 2020 r. po procesie za zamkniętymi drzwiami Moskiewski Sąd Miejski skazał go na 16 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Amerykanin nie przyznał się do winy i od początku zapewniał, że padł ofiarą prowokacji ze strony rosyjskich służb specjalnych.