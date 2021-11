Rosja: Sąd ukarał Google'a grzywną za odmowę usunięcia zakazanych treści

Sąd w Moskwie ukarał w poniedziałek koncern Google grzywną w wysokości 3 mln rubli (równowartość 40,2 tys. USD) - podały służby prasowe sądu. Oświadczyły one, że koncern odmówił usunięcia treści internetowych, uznanych w Rosji za zakazane.

Jest to kolejna kara nałożona w Rosji na ten koncern. Suma orzeczonych wobec niego dotąd grzywien wynosi 44 mln rubli (ponad 590 tys. USD).

Poprzednią karę finansową sąd orzekł wobec Google'a 23 listopada. Decyzję podjął sąd wyższej instancji, który nie uznał apelacji złożonej przez koncern. Rosyjski parlamentarzysta Wasilij Piskariow oceniał, że do początku października br. Google nie usunął ponad 2,6 tys. materiałów, które zawierają treści zakazane w Rosji. Większość tych materiałów znajduje się na serwisie YouTube.

O karanie za tego rodzaju wykroczenia zwraca się do sądów rosyjski regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor. Według danych regulatora od początku br. wielkie koncerny internetowe: Facebook, Twitter, Google, Telegram, TikTok oraz rosyjskie serwisy: Odnokłassniki i VKontakte ukarane zostały grzywnami w łącznej wysokości 187 mln rubli (ponad 2,5 mln USD).

Władze Rosji starają się coraz silniej wpływać na działalność zagranicznych gigantów IT w tym kraju. Niedawno zażądały, by 13 koncernów technologicznych do 1 stycznia 2022 r. otworzyło w Rosji swoje przedstawicielstwa.

Z Moskwy Anna Wróbel