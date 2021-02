Rosja: Sąd wyznaczył na wieczór ogłoszenie wyroku w procesie Nawalnego o zniesławienie

Sąd w Moskwie ogłosi wieczorem w sobotę wyrok dla Aleksieja Nawalnego w procesie, w którym opozycjonista jest oskarżony o zniesławienie weterana Ignata Artiemienki. Prokuratura żąda dla niego grzywny w wysokości 950 tys. rubli (ponad 12,9 tys. USD).

Krótko po rozpoczęciu rozprawy około południa czasu polskiego sąd wyznaczył ogłoszenie wyroku na godz. 18 czasu lokalnego (godz. 16 czasu polskiego).

Oznacza to, że opozycjonista, którego rankiem przywieziono do sądu na wcześniejszą rozprawę, będzie musiał czekać na wyrok do wieczora.

Nawalny wygłosił już ostatnie słowo w tym procesie. Podkreślił, że osoby stojące za jego procesem posłużyły się sędziwym kombatantem.

Oświadczył też, że "jeden dzień jego procesu kosztuje więcej niż kombatant Artiemienko otrzymał od państwa, które śmie mówić, że troszczy się o weteranów".

Wcześniej w sobotę w tym samym budynku osobny sąd wyższej instancji rozpatrzył apelację złożoną przez obrońców Nawalnego na decyzję o jego uwięzieniu. Apelacja została odrzucona, środki probacyjne nie będą mieć zastosowania, w rezultacie czego Nawalny spędzi około 2,5 roku w kolonii karnej.