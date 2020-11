Rosja: Sąd zwolnił z aresztu domowego biznesmena Michaela Calveya

Rosyjski Sąd Najwyższy zwolnił z aresztu domowego amerykańskiego biznesmena Michaela Calveya, założyciela działającej w Rosji firmy inwestycyjnej Baring Vostok oskarżonego o malwersacje - podała w czwartek agencja RIA Nowosti.

Rzecznik Sądu potwierdził agencji AFP, ża zapadła decyzja o "zmianie środka zapobiegawczego z aresztu domowego na zakaz wykonywania niektórych czynności".

Calveyowi zabroniono kontaktów z innymi oskarżonymi i świadkami, odwiedzania banku Wostocznyj, a także opuszczania domu w godzinach nocnych - podała Ria Nowosti.

Sąd poinformował, że wziął także pod uwagę stan zdrowia Calveya, który niedawno został poddany operacji i w celach rehabilitacyjnych powinien odbywać spacery na świeżym powietrzu.

Calvey został zatrzymany w lutym 2019 roku. Amerykanin i jego współpracownicy są oskarżeni o malwersacje na sumę 2,5 mld rubli (ok. 38 mln USD) na szkodę banku Wostocznyj. Aresztowania poprzedził wielomiesięczny konflikt biznesowy między Calveyem a grupą mniejszościowych akcjonariuszy banku Wostocznyj, jednego z dużych banków regionalnych. Baring Vostok ma w nim pakiet większościowy.

Inna kontrolowana przez Calveya firma wzięła w banku Wostocznyj kredyt, który potem został zwrócony poprzez przekazanie bankowi akcji tej firmy. Śledczy twierdzą, że rzeczywista wartość tych akcji była kilkakrotnie niższa.

Calvey, który odrzuca oskarżenia jako nieuzasadnione, miał przebywać w areszcie domowym do 13 listopada. Jak zapowiedział w czwartek, planuje w najbliższej przyszłości wrócić do pracy w Baring Vostok.

Sprawa Calveya wstrząsnęła społecznością biznesową Rosji i skłoniła biznesmenów do wyrażenia obaw co do sposobu, w jaki państwo zajmuje się sporami handlowymi i uwikłanymi w nie władzami.