Rosja: Samolot z Nawalnym przekierowany na Szeremietiewo

Samolot lecący z Berlina do Moskwy z Aleksiejem Nawalnym na pokładzie został skierowany na lotnisko zapasowe; jest to port lotniczy Szeremietiewo. O zmianie portu lotniczego podało lotnisko Wnukowo, na którym powinien był lądować samolot z opozycjonistą.

Krótko wcześniej agencja Reutera podała, że Wnukowo zostało zamknięte dla przylotów. Pojawiły się także informacje o zamknięciu jednego pasa startowego.

Na Wnukowie czeka na Nawalnego kilkuset jego zwolenników. W terminalu jest też wielu funkcjonariuszy policji, w tym sił specjalnych - OMON.

W pewnym momencie funkcjonariusze omonowcy usunęli z terminalu grupę ludzi. Policja zatrzymała co najmniej pięć osób, w tym dziennikarzy. Do zatrzymań doszło także przed wejściem do budynku.

Z Moskwy Anna Wróbel