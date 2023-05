Na ukraińsko-rosyjskie pogranicze ściągane są elitarne jednostki Specnazu; mają prowadzić działania dywersyjne i przeciwdziałać dywersji sił ukraińskich - poinformował w piątek portal Centrum Sprzeciwu Narodowego, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej.

Elitarne rosyjskie oddziały przybyły do Tiotkino w obwodzie kurskim, który graniczy z należącym do Ukrainy obwodem sumskim. Centrum Sprzeciwu Narodowego informuje, że są tam jednostki z 3. Specjalnej Brygady Specnazu z Togliatti w obwodzie samarskim oraz 22. Specjalnej brygady Specjalnego Przeznaczenia ze Stepnoj w obwodzie rostowskim. Obie brygady podlegają rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu GRU.

Według portalu oczekuje się od nich, że podniosą morale rosyjskich wojsk. Innym ich zadaniem ma być tłumienie i reagowanie na działania partyzanckie w regionie przygranicznym.

Jednostki wymienione przez Centrum Sprzeciwu Narodowego brały udział w obu wojnach czeczeńskich, wojnie w Syrii i uczestniczyły w przejmowaniu Krymu. Podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę poniosły poważne straty.

Chociaż Ukraina oficjalnie nie przyznaje się do tego, ostatnio nasiliła ataki na cele w rosyjskich regionach przygranicznych, w tym w obwodach kurskim, briańskim, biełgorodzkim i woroneskim - napisał z kolei portal Kyiv Independent. We wtorek drony uderzyły w budynek Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) we wsi Głuszkowo w obwodzie kurskim.