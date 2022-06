Rosja: Sekretarz Rady Bezpieczeństwa w Kaliningradzie; w tle problemy z tranzytem przez Litwę

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew przybył we wtorek do Kaliningradu, gdzie będzie przewodniczył spotkaniu na temat transportu i bezpieczeństwa narodowego. Do wizyty dochodzi na tle zaostrzenia rosyjskiej retoryki wobec Litwy z powodu wprowadzenia przez Wilno sankcji UE dotyczących Rosji za jej inwazję na Ukrainę; ograniczają one tranzyt koleją przez Litwę do Kaliningradu niektórych rosyjskich towarów.

Reuters pisze, że według rosyjskich władz wizyta Patruszewa nie ma związku z zaognioną sytuacją i była zapowiadana już wcześniej.

Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow twierdzi, że ograniczenie tranzytu przez Litwę wpłynie na 40-50 proc. przewozu towarów. Nazwał on sytuację "uduszeniem regionu". MSZ Rosji zażądało w poniedziałek od władz Litwy natychmiastowego zniesienia "wrogich restrykcji".

"Jeśli w najbliższym czasie tranzyt towarów między obwodem kaliningradzkim a resztą Federacji Rosyjskiej przez Litwę nie zostanie w pełni przywrócony, Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych" - napisano w oświadczeniu resortu.

Reuters przekazał, że ambasador UE w Moskwie Markus Ederer przybył we wtorek do rosyjskiego MSZ. Alichanow zapowiadał wcześniej, że Ederer zostanie wezwany do siedziby resortu dyplomacji w związku z ograniczeniami w tranzycie.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapewnił w poniedziałek, że Litwa postępuje zgodnie z przepisami sankcyjnymi UE. "Oskarżenia wobec Litwy o wdrażanie litewskich sankcji są fałszywe, to czysta propaganda. (...) Litwa nie robi nic innego jak tylko wdraża w życie wytyczne Komisji Europejskiej" - powiedział Borrell cytowany przez portal litewskiego nadawcy publicznego LRT.

"To nie jest działanie Litwy, to są sankcje europejskie, które zaczęły obowiązywać od 17 czerwca" - oświadczył z kolei szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis.

Obecne ograniczenia w tranzycie dotyczące stali i innych wyrobów metalowych mają zostać rozszerzone o cement i alkohol 10 lipca, węgiel i inne paliwa stałe 10 sierpnia oraz ropę 5 grudnia - twierdzi LRT. Kolejowa obsługa pasażerów z Rosji do Kaliningradu przez terytorium Litwy odbywa się bez zmian; samoloty latają nad Bałtykiem, bo przestrzeń powietrzna UE jest dla Rosji zamknięta.