Rosja: Seria wyroków w związku z protestami w Moskwie

Sądy w Moskwie wydały w piątek kolejne wyroki związane z falą protestów w stolicy Rosji przed wyborami lokalnymi latem br. Na rok kolonii karnej skazany został 22-letni Nikita Czyrcow za domniemane użycie przemocy wobec funkcjonariusza.

Sąd uznał, że Czyrcow podczas demonstracji 27 lipca, odbywającej się bez zgody władz miejskich w centrum Moskwy, pchnął policjanta w ramię i klatkę piersiową. Czyrcow mówił wcześniej mediom, że jedynie wyciągnął ręce w kierunku zatrzymujących go policjantów i zaczął uciekać.

Początkowo 22-letni przedsiębiorca z branży internetowej został skazany za udział w demonstracji jedynie na grzywnę. Jednak 28 sierpnia zatrzymano go w stolicy Białorusi Mińsku i deportowano do Rosji, a potem aresztowano w Moskwie.

Na karę trzech lat kolonii karnej w zawieszeniu na trzy lata skazany został 21-letni student Jegor Żukow. Został zatrzymany z powodu podejrzeń o udział w masowych zamieszkach podczas letnich demonstracji, a gdy sprawa ta nabrała dużego rozgłosu - przeniesiony do aresztu domowego. Śledztwo dotyczące masowych zamieszek zostało umorzone, jednak Żukowowi postawiono nowe zarzuty dotyczące wezwań do ekstremizmu. Powodem były opublikowane przez niego w internecie materiały na temat metod pokojowego protestu. Sąd w piątek zabronił mu administrowania swoim blogiem i tworzenia własnych stron internetowych.

Za użycie przemocy wobec policjanta skazany został na karę grzywny 32-letni Paweł Nowikow. Sąd nakazał mu zapłacenie grzywny w wysokości 120 tys. rubli (1,8 tys. dolarów). Nowikow przyznał się do uderzenia policjanta butelką z wodą, ale wyraził skruchę i zapewnił, że działał w stanie afektu, kierując się gniewem na widok policjanta wyciągającego człowieka z tłumu. Prokurator żądał dla niego kary trzech lat pozbawienia wolności.

Podczas fali demonstracji w Moskwie na przełomie lipca i sierpnia zwolennicy opozycji domagali się dopuszczenia jej przedstawicieli do wyborów do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. Niektóre z tych zgromadzeń odbyły się bez zgody merostwa Moskwy i doszło do zatrzymań. W poprzednich miesiącach siedmiu uczestników protestów zostało skazanych na kary pozbawienia wolności, w większości za domniemane użycie przemocy wobec funkcjonariusza.

Z Moskwy Anna Wróbel