Rosja: Siedmiu pasażerów Diamond Princess na kwarantannie we Władywostoku

We Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie przechodzi kwarantannę siedem osób, które były pasażerami wycieczkowca Diamond Princess - poinformowały we wtorek władze regionalne. Ludzie ci przybyli do Rosji w niedzielę i są obecnie badani na obecność koronawirusa.

"Siedmiu obywateli Rosji, którzy znajdowali się w japońskim porcie na wycieczkowcu Diamond Princess, przybyło 23 lutego do Władywostoku. Wszystkich przewieziono do szpitala zakaźnego, gdzie poddano ich badaniom na obecność koronawirusa. Rosyjscy turyści pozostają pod obserwacją specjalistów placówki medycznej" - głosi oświadczenie władz regionu.

Stan hospitalizowanych władze określiły jako "zadowalający". Kwarantanna potrwa 14 dni.

Wcześniej do innego regionu Federacji Rosyjskiej - Tatarstanu, przybyło specjalnym samolotem ośmiu Rosjan, którzy również podróżowali na Diamond Princess. Większość z 24 obywateli Rosji, którzy płynęli wycieczkowcem, nie zdecydowała się na powrót.

W momencie pojawienia się pierwszych przypadków koronawirusa na pokładzie Diamond Princess znajdowało się ok. 3700 osób. Ogółem potwierdzono tam 691 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły cztery osoby. Pasażerowie, którzy zeszli już na ląd i u których nie wykryto wirusa zostali albo przewiezieni do swych krajów, albo udali się do domów, albo do japońskich hoteli lub też, gdy mieli kontakt z osobą zarażoną, zostali umieszczeni w specjalnych ośrodkach.

Z Moskwy Anna Wróbel