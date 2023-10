Rosja: Siły specjalne usunęły demonstrantów z lotniska w Machaczkale

Lotnisko w Machaczkale zostało oswobodzone od demonstrantów - podała w niedzielę wieczorem Federalna Agencja Transportu Powietrznego Rosji. Nie ma doniesień, by ktokolwiek został poszkodowany w wydarzeniach w porcie lotniczym w stolicy Dagestanu.

Z kolei izraelskie media poinformowały o obywatelach Izraela i Żydach, którzy są pod "bezpiecznym nadzorem" na lotnisku w Machaczkale.

Rosyjskie media społecznościowe przekazują, że na lotnisko przybyły wzmocnione oddziały policji; na razie nie wiadomo, czy doszło do zatrzymań.

Podają też, że Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną na podstawie artykułu o masowych zamieszkach po tym, gdy tłum z antysemickimi hasłami wdarł się na pas startowy i do terminalu portu w Machaczkale.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że będzie w stanie ustalić tożsamość wszystkich uczestników zamieszek, gdyż na lotnisku znajdują się kamery monitoringu.

Federalna Agencja Transportu Powietrznego podała, że lotnisko jest zamknięte dla przylotów i odlotów "do czasu normalizacji sytuacji". Później przekazała, że tak pozostanie do 6 listopada. Samoloty przygotowywane do lądowania zostały wysłane na lotniska zapasowe.