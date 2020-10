Rosja: Siły zbrojne przeprowadziły próbę z hipersonicznym pociskiem Cyrkon

Rosyjskie siły zbrojne przetestowaly hipersoniczny pocisk manewrujący Cyrkon - poinformował w rozmowie z Władimirem Putinem w środę, w dniu 68. urodzin prezydenta Rosji, szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow. Pocisk wystrzelono z okrętu na Morzu Białym.

Wystrzelony we wtorek z fregaty Admirał Gorszkow pocisk trafił w cel w odległości 450 km na Morzu Barentsa. Osiągnął prędkość, 1,6 km na sekundę (5,7 tys. km/h); maksymalna wysokość lotu sięgnęła 28 km, a czas lotu wyniósł 4,5 minuty.

Udany test Putin nazwał "wielkim wydarzeniem nie tylko w życiu sił zbrojnych, ale i całej Rosji". Jak dodał, wyposażenie sił zbrojnych w broń, która - według jego słów - "nie ma odpowiedników na świecie" - zapewnia państwu na długą perspektywę zdolności obronne.

Cyrkon po zakończeniu testów ma w latach 2020-2021 znaleźć się na wyposażeniu rosyjskiej marynarki wojennej, na okrętach podwodnych i nawodnych. Putin wspominał w przeszłości o pracach nad analogicznym pociskiem wystrzeliwanym z lądu.

Poprzedni raz o próbach pocisku media w Rosji informowały w lutym br. Gierasimow powiedział w środę, że testy będą kontynuowane.

Cyrkon jest hipersonicznym pociskiem manewrującym. Putin wymieniał go wśród perspektywicznych rosyjskich rodzajów uzbrojenia, określając jego prędkość na ok. 9 machów, a zasięg na ponad 1000 km. Cyrkon wystrzeliwany z okrętów (również podwodnych) będzie zdolny do rażenia celów naziemnych i lądowych. Według mediów rosyjskich pocisk jest testowany od 2011 roku.

Eksperci wojskowi w komentarzach prasowych sugerowali, że Cyrkon stanie się jednym z narzędzi "powstrzymywania", po które Rosja może sięgnąć, jeśli USA rozmieszczą pociski rakietowe w Europie.

Z Moskwy Anna Wróbel