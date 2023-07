Rosja słabnie a Azja Centralna się zbroi  

Tadżycki prezydent Emomali Rahmon podjął decyzję o intensyfikacji zbrojeń. Oficjalnym powodem jest zagrożenie ze strony afgańskich grup terrorystycznych, tzw. “kalifatu chorasańskiego”. W tle jest jednak też tlący się graniczny konflikt z Kirgistanem.

Podczas starć we wrześniu 2022 r. władze tadżyckie oskarżyły kirgiski Biszkek o wykorzystanie tureckich dronów Bayraktar TB2 uzbrojonych w naprowadzane laserowo bomby MAM-L do ataków po tadżyckiej stronie granicy. Śledczy z Human Right Watch dokonali inspekcji zniszczonej wioski Owczi Kałacza i potwierdzili śmierć co najmniej 10 cywili, co zostało zakwalifikowane jako zbrodnia wojenna.

Tadżykistan się zbroi, wspierany przez Chiny i USA

Po wrześniowych starciach prezydent Rahmon zapowiedział dozbrojenie tadżyckiej armii dronami i ciężkim sprzętem bojowym. Tadżykistan dysponuje już produkowanymi na licencji dronami irańskimi Ababil-2, ale jest to konstrukcja sprzed 30 lat, więc jej skuteczność jest bardzo ograniczona na współczesnym polu walki.

Tadżykistan, jako kraj graniczący z Afganistanem, jest też hojnie wspierany przez Chiny (broń strzelecka, systemu obserwacyjne) i USA (m.in. drony zwiadowcze Puma).

Pod koniec maja prezydent Rahmon oficjalnie otworzył nową fabrykę, w której będą powstawać wozy bojowe dla tadżyckiej armii. Zakład w Tursunzodzie należy do firmy Sipar Guruh, która na inauguracji swojej działalności w republice przedstawiła 17 typów pojazdów bojowych. Każdy z nich może być złożony z importowanych komponentów produkowanych przez STREIT Group, producenta pojazdów opancerzonych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zdolność produkcyjna zakładu to 120 jednostek rocznie. W planach jest poszerzenie liczby typów pojazdów oraz produkcja na eksport.

Kirgistan z niepokojem obserwuje intensyfikację zbrojeń sąsiada

Program zbrojeń, ogłoszony w dorocznym przemówieniu prezydenta o stanie państwa, bez wątpienia wywołał zaniepokojenie w Biszkeku. Choć Emamoli Rahmon starannie unika wspominania o konflikcie z Kirgistanem w kontekście modernizacji i wzmacniania armii, to nie ulega żadnej wątpliwości, że w przypadku ponownej eskalacji konfliktu nowo pozyskany sprzęt zostanie przerzucony z granicy afgańskiej w rejon walk.

W obecnej sytuacji, gdy opierający się na Rosji system bezpieczeństwa Azji Centralnej został silnie nadwerężony, każdy z licznych sporów granicznych między republikami stwarza ryzyko wymknięcia się spod kontroli i doprowadzenia do destabilizacji całego regionu. Prawdopodobne jest też, że tadżyckie wzmacnianie armii doprowadzi do regionalnego wyścigu zbrojeń, co dodatkowo wzmocni liczne napięcia wewnętrzne i przygraniczne w regionie.

