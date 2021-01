Rosja: Śledztwo w sprawie wezwań do udziału nieletnich w demonstracjach w obronie Nawalnego

Rosyjski Komitet Śledczy poinformował w piątek, że wszczął sprawę karną dotyczącą rozpowszechnianych w internecie wezwań do młodzieży o udział w sobotnich demonstracjach w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Śledczy przyznali, że nie ustalono jeszcze tożsamości osób, które opublikowały te apele. Oznacza to, że w sprawie karnej nie ma na razie osób podejrzanych. Wszczęto ją na podstawie artykułu kodeksu karnego mówiącego o odpowiedzialności za wciąganie osób nieletnich do działań sprzecznych z prawem.

Jednocześnie Komitet przypomniał, że w Moskwie i innych regionach Rosji obowiązują ograniczenia z powodu epidemii koronawirusa, a masowe zgromadzenia są ryzykowne dla ich uczestników ze względu na groźbę zakażenia.

MSW Rosji ze swej strony poinformowało o wstępnym postępowaniu, wszczętym dlatego, że koordynatorzy regionalnych sztabów Nawalnego zajmują się - jak oznajmił resort - "organizowaniem i prowokowaniem działań z użyciem przemocy". Według MSW koordynatorzy sztabów otrzymali od współpracowników Nawalnego, Leonida Wołkowa i Iwana Żdanowa, zalecenie, aby na demonstracje przyciągnąć jak najwięcej młodzieży.

Zatrzymaną dzień wcześniej współpracowniczkę Nawalnego, Lubow Sobol, sąd skazał w piątek na grzywnę z powodu wezwań do demonstracji. Sąd uznał, że Sobol dopuściła się powtórnego naruszenia przepisów o zgromadzeniach i orzekł karę w wysokości 250 tys. rubli (ponad 3,3 tys. USD).

Na 10 dni aresztu sąd skazał innego współpracownika Nawalnego, Gieorgija Arbuzowa, za naruszenie przepisów o zgromadzeniach. Wcześniej w piątek dziewięć dni aresztu otrzymała rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz.

Do resortów, które zwróciły się do Rosjan z apelami bądź ostrzeżeniami w związku z zapowiedzianymi akcjami w obronie Nawalnego dołączył w piątek mer Moskwy Siergiej Sobianin. Wezwał do przestrzegania zakazu zgromadzeń masowych wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa. Podkreślił, że demonstracja w Moskwie nie uzyskała zgody władz i ostrzegł, że policja "zapewni w mieście niezbędny porządek".

Apele o udział w akcjach skierowane do nastolatków znikają z mediów społecznościowych. Serwisy TikTok, Instagram, YouTube i VKontakte usuwają je po ostrzeżeniach prokuratury generalnej Rosji i państwowego regulatora mediów, urzędu Roskomnadzor.

Zwolennicy Nawalnego wezwali do protestów w całym kraju po tym, jak opozycjonista po powrocie z Niemiec został zatrzymany na lotnisku, a następnie aresztowany na 30 dni. Nawalnemu grozi 3,5 roku pozbawienia wolności.

Z Moskwy Anna Wróbel