Rosja: Słynny teatr Praktika przedstawił projekt "Solaris" według Lema

Moskiewski eksperymentalny teatr Praktika zaprezentował w czwartek spektakl oparty na powieści "Solaris" Stanisława Lema. Spektakl nawiązuje do przestrzeni nowych technologii, a premiera odbyła się w internecie, w ramach organizowanej online Nocy Sztuki.

Twórcy przedstawienia inspirowali się powieścią polskiego pisarza i opartym na niej słynnym filmem Andrieja Tarkowskiego. Powieściowe wątki i dialogi rozgrywają się w przestrzeni multimedialnej, zbudowanej z połączenia dźwięku, projekcji laserowych, obrazów cyfrowych i śpiewu. Reżyserem spektaklu jest Dmitrij Miełkin.

"Celem projektu jest zarysowanie problematyki najbliższej przyszłości, która szybko staje się teraźniejszością: sztuczna inteligencja, związane z nią fobie i wynikające z tego pytania o charakterze etycznym. Co jest realne? Co jest symulacją? Czy czujemy granicę pomiędzy nimi? I co będziemy jutro uważać za realność?" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Inscenizacji teatralnej towarzyszy wystawa - instalacja zatytułowana "Metasolaris". Tworzy ją pięć obiektów, do których widz może wejść, by zanurzyć się w nierealnej przestrzeni powstałej z połączenia obrazu i dźwięku. Kompozycje tekstowo-muzyczne wygenerował, na podstawie fragmentów scenariusza filmu Tarkowskiego, program Alisa - inteligentna asystentka osobista rosyjskiej wyszukiwarki Yandex.

Po projekcji online "Solaris" będzie można zobaczyć na żywo raz w miesiącu w dawnym hangarze, który dziś zajmuje Muzeum Moskwy, jedna z najciekawszych placówek muzealnych w stolicy Rosji. Wsparcie w organizacji projektu okazał Instytut Polski w Moskwie.

Projekt rosyjskich artystów nawiązuje do dwóch znaczących przedsięwzięć - w Polsce rok 2021 został ustanowiony Rokiem Lema w związku z setną rocznicą urodzin pisarza, w Rosji zaś rok 2021 został ogłoszony rokiem nauki i technologii.

Z Moskwy Anna Wróbel