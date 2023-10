Rosja sprzedaje tam coraz więcej. Obie strony są zadowolone

Coraz bardziej intensywne są relacje handlowe między Rosją a Chinami, które nabywają od niej m.in. tanią ropę czy węgiel.

Chiny nabywają w Rosji tanią ropę Ural i prowadzą zwiększony eksport na rosyjski rynek. Jak zaznacza Reuters, dwustronne relacje handlowe o wartości 190 miliardów dolarów wzrosły o 29 proc. od 2021 roku i mniej więcej dwukrotnie od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Chiny nabyły ropę Ural z rabatem od 10 proc. do 13 proc. w stosunku do ceny Brent, światowego benchmarku dla ropy. Według szacunków Banku Francji takie rabaty umożliwiły Pekinowi zaoszczędzenie co najmniej 10 miliardów dolarów na rachunkach za energię w latach 2022 i 2023 pochodzących z samej ropy naftowej, co złagodzi część rosnącej presji na juana.

Chiny wyrosły na głównego odbiorcę rosyjskiej ropy naftowej i węgla, a także drugiego co do wielkości nabywcę skroplonego gazu ziemnego i produktów naftowych z Rosji.

Chińskie firmy sprzedają także znacznie więcej towarów do Rosji. Jak wskazuje Reuters, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku chiński eksport do Rosji wyniósł 81 miliardów dolarów, o 72 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Chińscy producenci samochodów czy smartfonów wypełniają pustkę pozostawioną przez wycofujące się zachodnie firmy.

Prezydent Rosji Władimir Putin uczestniczy w Forum Pasa i Szlaku w Pekinie w dniach 17-18 października, gdzie ma spotkać się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Chiny i Rosja ogłosiły partnerstwo bez ograniczeń w lutym 2022 roku podczas poprzedniej wizyty Putina w Pekinie, zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.