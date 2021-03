Rosja: Sputnikiem V zaszczepiło się 3,5 mln Rosjan

3,5 mln Rosjan zaszczepiło się dotąd dwoma dawkami Sputnika V, krajowej szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował w poniedziałek Kiriłł Dmitrijew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (FRPI), który jest producentem tego preparatu.

Dmitrijew ocenił, że "Rosja jest liderem w Europie", jeśli chodzi o liczbę ukończonych szczepień, bowiem "żaden kraj europejski nie zaszczepił całkowicie 3,5 mln mieszkańców". Szef RFPI umieścił Rosję w piątce liderów, obok Chin, USA, Indii i Izraela.

Rosja liczy ponad 140 mln mieszkańców.

Wcześniej, 4 marca, rosyjski prezydent Władimir Putin mówił, że 2 mln Rosjan otrzymało dwie dawki szczepionki, a kolejne 2 mln - pierwszą dawkę.

Według portalu Our World in Data - projektu Uniwersytetu Oksfordzkiego - pod względem procentowego udziału osób zaszczepionych do całej populacji prowadzi na świecie Izrael, z ponad 47 proc. mieszkańców, którzy otrzymali pierwszą i drugą dawkę.

Na drugim miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie (ponad 22 proc. zaszczepionych), a na kolejnych: USA (11 proc.), Serbia (10,9 proc.) i Chile (9,3 proc.). Dalsze miejsca zajmują: Polska i Dania (po 4,2 proc.), Słowenia (3,9 proc.), Litwa i Rumunia (po 3,6 proc.).

