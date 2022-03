Rosja stała się najbardziej obłożonym sankcjami państwem na świecie - poinformowała we wtorek turecka agencja Anatolia. W ciągu niespełna dwóch tygodni od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na Rosję nałożonych zostało 2778 nowych sankcji, co razem z poprzednio obowiązującymi retorsjami podniosło ich łączną liczbę do 5532 - podała.

Z bazy danych castellum.ai, monitorującej światowe sankcje, na którą powołuje się Anatolia, wynika, że najwięcej sankcji wobec Rosji zastosowała Szwajcaria (568), nieco mniej Unia Europejska (518), a następnie Francja (512), Kanada (454) i Australia (413). Stany Zjednoczone nałożyły dotychczas na Kreml 243 sankcje.

Reperkusje te objęły 2427 osób, 343 organizacje, sześć okrętów i trzy samoloty.

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w sobotę, że zachodnie sankcje na jego kraj przypominają wypowiedzenie wojny.

Inne państwa obłożone licznymi sankcjami to m.in. Iran (ponad 3,6 tys. sankcji), Syria (ponad 2,6 tys.) czy Korea Północna (ponad 2 tys.) - wskazuje baza danych. Po kilkaset sankcji wprowadzono wobec Wenezueli, Birmy i Kuby.