Ławrentij Zacharow, syn Aleksandra Zacharowa, konstruktora dronów Lancet, masowo wykorzystywanych w atakach na Ukrainę, pracuje w Instytucie Badań nad Rozbrojeniem ONZ; obaj są właścicielami wartego 1,5 mln funtów mieszkania w elitarnej dzielnicy Londynu - poinformował niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

Aleksander Zacharow to rosyjski konstruktor, który od ponad 15 lat pracuje nad konstrukcjami dronów. Jego najbardziej znanym dziełem jest dron kamikadze Lancet, zdolny do bezpośredniego rażenia celów takich jak czołgi, radary itp. Tego typu maszyny były używane w Syrii, a obecnie wykorzystywane są do atakowania celów na Ukrainie. Eksperci uważają je za bardzo skuteczne, nazywają je "biczem strefy działań wojennych". Samego Zacharowa rosyjska propaganda nazywa "drugim Kałasznikowem". Przedsiębiorstwo produkujące bezzałogowe statki powietrzne CST w rzeczy samej należy do koncernu Kałasznikowa, a Zacharow ma w nim pakiet kontrolny - napisał portal.

Jego syn Ławrentij od 2021 roku pracuje w różnych agencjach pod egidą ONZ; od maja 2023 roku zatrudniony jest w mającym siedzibę w Genewie Instytucie Badań nad Rozbrojeniem ONZ (UNIDIR), gdzie zajmuje się programami zarządzania bronią i amunicją, zagadnieniami rozminowywania i dostępem organizacji humanitarnych do stref konfliktu.

Portal Ważnyje Istorii zwrócił uwagę, że jak wielu przedstawicieli putinowskiej elity również rodzina Zacharowów zarabia pieniądze na rosyjskim patriotyzmie i wojnie z Zachodem, jednocześnie inwestując i wydając swoje zarobki na tym samym wrogim Zachodzie. Zgodnie z brytyjskim rejestrem nieruchomości, Zacharowowie kupili mieszkanie w londyńskiej dzielnicy Westminster, około kilometra od Big Bena i Pałacu Buckingham, które warte jest około 1,5 mln funtów (ok. 7,7 mln zł - PAP).

Władze Wielkiej Brytanii nałożyły sankcje na firmę CST produkującą drony Lancet, ale nie na rodzinę Zacharowów - podkreślono w artykule.