Rosja: Szef MSZ: zwróciliśmy się do władz Białorusi w sprawie zatrzymania naszej obywatelki

Ambasada Rosji na Białorusi zwróciła się do MSZ w Mińsku w sprawie zatrzymania obywatelki rosyjskiej - powiedział w poniedziałek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Chodzi o Sofiję Sapiegę, dziewczynę zatrzymanego w Mińsku opozycjonisty Ramana Pratasiewicza.

"Razem z obywatelem białoruskim pozostała w Mińsku jego znajoma, obywatelka Rosji. Skontaktowaliśmy się z jej ojcem i nasza ambasada zwróciła się do MSZ Białorusi z prośbą o przekazanie danych na temat naszej obywatelki" - powiedział Ławrow na konferencji prasowej. Minister dodał, że ambasada prosi też o umożliwienie konsulom Rosji spotkania z zatrzymaną.

Ławrow oświadczył przy tym, że lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku nie należy oceniać pospiesznie, a "na podstawie wszystkich posiadanych informacji".

Dodał, powołując się na oświadczenie MSZ w Mińsku, że strona białoruska jest gotowa przedstawić w razie konieczności wszelkie niezbędne materiały świadczące o tym, że działała zgodnie z prawem, a także przyjąć ekspertów międzynarodowych.

"Uważam, że jest to absolutnie rozsądne podejście" - oznajmił Ławrow.

Jak podała rosyjska redakcja BBC News, 23-letnia Sapiega jest studentką uczelni w Wilnie. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że w Mińsku zatrzymanych zostało oprócz Pratasiewicza kilkoro obywateli Rosji.

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna lądował w niedzielę awaryjnie w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów lotów na lotnisku w Mińsku. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych. Informacja o bombie po sprawdzeniu samolotu nie potwierdziła się. Po lądowaniu w Mińsku Pratasiewicz, opozycyjny aktywista i bloger, został zatrzymany. Władze Białorusi poszukiwały go listem gończym.

Z Moskwy Anna Wróbel