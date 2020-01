Rosja: Szef służb podatkowych Michaił Miszustin kandydatem na premiera

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS) Michaił Miszustin jest kandydatem na premiera; prezydent Władimir Putin wniósł jego kandydaturę do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej - poinformowały służby prasowe Kremla w środę wieczorem.

Putin na spotkaniu z Miszustinem zaproponował mu objęcie urzędu premiera i po jego zgodzie wniósł jego kandydaturę do rozpatrzenia przez Dumę. Służby prasowe parlamentu podały, że Duma uczyni to jeszcze w środę. Trwa spotkanie Miszustina z prezydium izby niższej, które zebrało się na nadzwyczajnym posiedzeniu.



Wcześniej w środę dotychczasowy premier Dmitrij Miedwiediew poinformował o dymisji swego rządu. Miedwiediew powiedział, że krok ten jest potrzebny ze względu na ogłoszone tego samego dnia przez Putina, w dorocznym orędziu, propozycje zmian w konstytucji. Na czele rządu Rosji Miedwiediew stał od ośmiu lat, a wcześniej był przez cztery lata prezydentem, gdy premierem był Putin. Do czasu sformowania nowego rządu Miedwiediew będzie pełnił obowiązki premiera.



53-letni Michaił Miszustin, szef FNS od 2010 roku, jest doktorem ekonomii. W latach 1992-1996 pracował w Międzynarodowym Klubie Komputerowym, organizacji wspierającej rozwój rynku komputerowego w Rosji. W administracji państwowej Miszustin zaczął pracować w 1998 roku. W latach 1999-2004 był wiceministrem podatków. Później kierował służbami katastralnymi, a od 2006 roku - krajową agencją administracji specjalnych stref ekonomicznych. Rozwój specjalnych stref ekonomicznych był jednym z najambitniejszych projektów ówczesnego ministerstwa gospodarki Rosji.



W latach 2008-2010 Miszustin kierował firmą inwestycyjną UFG. Po powrocie do struktur państwowych stanął na czele FNS. W kierowanych przez niego służbach podatkowych przeprowadzona została błyskawiczna cyfryzacja i rozszerzono ich kompetencje, poprawiając przy tym administrowanie.



Miszustin jest autorem monografii na temat administracji podatkowej. Pasjonuje się hokejem i zasiada w radzie nadzorczej moskiewskiego klubu hokejowego CSKA.