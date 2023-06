Rosja: Szef węgierskiego MSZ: bez dostaw z Rosji nie bylibyśmy dziś w stanie zaopatrzyć naszego kraju w energię

Bez dostaw z Rosji nie bylibyśmy dziś w stanie zaopatrzyć naszego kraju w energię - powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, przebywający na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu.

W jego ocenie dostawy energii powinny być traktowane "nie jako kwestia ideologiczna, a jako fizyczna". Rząd w Budapeszcie popiera rozwój nowych szlaków dostaw energii do Europy, ale uważa, że dywersyfikacja nie polega na zastąpieniu jednego, "niezawodnego" dostawcy innym.

Przygotowania do następnego okresu grzewczego powinny rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ będzie on znacznie trudniejszy niż ostatni - podkreślił Szijjarto. Dodał, że do września ubiegłego roku do Europy wciąż napływało sporo rosyjskiego gazu, jednak obecnie sprowadzają go de facto tylko Węgry.

W chwili obecnej ilość zmagazynowanego na Węgrzech gazu pokrywa ponad 37 proc. rocznego zużycia, w porównaniu ze średnim poziomem w Europie wynoszącym 21 proc. - przypomniał szef węgierskiej dyplomacji.

Szijjarto stwierdził też, że Budapeszt nie chce podążać za Berlinem w kwestii rezygnacji z wykorzystywania energii jądrowej. W tym kontekście kolejny raz podkreślił konieczność kontynuowania rozbudowy jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej w Paksu, której dwa nowe bloki buduje rosyjska spółka Rosatom.

Węgry sprowadzają 4,5 mld metrów sześc. gazu z Rosji na podstawie długoterminowej, 15-letniej umowy, którą podpisały z Gazpromem we wrześniu 2021 roku.

Marcin Furdyna