Szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiej Naryszkin powiedział we wtorek, że politycy amerykańscy, zarówno Republikanie, jak i Demokraci, nie są zainteresowani rozwijaniem równoprawnych relacji z Rosją po wyborach prezydenckich w USA.

W wywiadzie dla państwowej agencji RIA Nowosti Naryszkin zapewnił, że Rosja "jest zainteresowana szerszym dialogiem" ze Stanami Zjednoczonymi. Moskwa, według jego słów, chciałaby "rozwijania równoprawnych relacji i współpracy" między oboma krajami.

"Niestety, na razie nie widzimy oznak, by takie podejście pojawiało się w polityce amerykańskiej. Dotyczy to zarówno części demokratycznej, jak i republikańskiej" - oświadczył.

Szef SWR skrytykował także głosowanie korespondencyjne w USA, które - jak ocenił - może opóźnić liczenie głosów. SWR oczekuje, że głosowanie to pozwoli na kwestionowanie rezultatów wyborów, co będzie sprzyjać utrzymaniu rozdźwięku w kraju. Naryszkin nazwał to "chorobą społeczeństwa i państwa amerykańskiego".