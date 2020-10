Rosja: TASS: w pożarze składów amunicji pod Riazaniem wybuchło 2 tys. pocisków

W pożarze składów amunicji na poligonie pod Riazaniem w Rosji doszło do detonacji 2 tys. pocisków, głównie kalibru 152 mm – poinformowała w czwartek agencja TASS, powołując się na źródło w strukturach siłowych. Trwają próby ugaszenia pożaru, który wybuchł w środę.

"Wczoraj i dzisiaj zdetonowało do 2 tys. pocisków. Obecnie intensywność wybuchów istotnie zmalała" - powiedział rozmówca TASS w czwartek po południu. Uściślił, że chodzi głównie o pociski artyleryjskie kalibru 152 mm.

Wcześniej informowano, że około godz. 6 rano czasu lokalnego (godz. 5 rano w Polsce) w czwartek wciąż dochodziło do trzech eksplozji na minutę. Później intensywność wybuchów spadła do jednej na minutę. W środę eksplozje następowały co 5-10 sekund.

Pożar wybuchł na terytorium byłej jednostki wojskowej, gdzie były składowane m.in. pociski artyleryjskie.

Odłamki pocisków podpaliły trawę w pobliskich miejscowościach i, jak podaję TASS, wywołały pożary 20 budynków.

W obwodzie riazańskim wprowadzono stan sytuacji nadzwyczajnej (kryzysowej). Ewakuowano mieszkańców 15 miejscowości w promieniu 25 km od miejsca pożaru. W środę wieczorem informowano o ewakuacji ponad 2,3 tys. osób. 139 osób, w tym 24 dzieci, umieszczono w miejscach tymczasowego pobytu.

Z powodu pożaru ucierpiało ponad 20 osób, spośród których 16 wymagało hospitalizacji.

W walce z pożarem uczestniczą siły ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych, a także wojsko. Wieczorem w czwartek wiceminister obrony Dmitrij Bułgakow, który był obecny na miejscu zdarzenia, poinformował, że udało się zlokalizować pożar, a do jego gaszenia używane są samoloty Ił-76 oraz śmigłowce Mi-8 i Mi-26.

Jak podawano w środę, pożar mógł rozprzestrzenić się na terenie jednostki z palących się traw. Przyczynił się do tego porywisty wiatr.

Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne z artykułu o złamaniu przepisów dotyczących obchodzenia się z bronią.

just/ mal/