Rosja: Telewizja REN TV: Lubow Sobol wyjechała z Rosji

Lubow Sobol, współpracowniczka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, wyjechała z Rosji - podały w niedzielę prokremlowskie stacje telewizyjne: REN TV i RT. REN TV powołała się na "źródło zaznajomione z sytuacją". Sobol nie potwierdziła wyjazdu.

REN TV twierdzi, że Sobol w sobotę wieczorem odleciała z Moskwy do Stambułu i że tam przesiądzie się na inny rejs. Stacja ta twierdzi, że nie wiadomo, do jakiego kraju udaje się opozycjonistka.

Opozycjonistka nie odpowiedziała na pytania niezależnej telewizji Dożd na temat doniesień prorządowych kanałów telewizyjnych. Jej współpracownicy odmówili wypowiedzi.

Lubow Sobol została skazana na 1,5 roku ograniczenia wolności i nie może opuszczać miejsca zamieszkania. Wyrok nie jest prawomocny do czasu złożenia apelacji.

Sobol pracowała jako prawniczka w założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK), uznanej teraz w Rosji za organizację ekstremistyczną. 3 sierpnia sąd w Moskwie uznał ją winną zachęcania do naruszenia przepisów sanitarnych podczas demonstracji w Moskwie w obronie Nawalnego w styczniu br.

Sobol jest pierwszą skazaną spośród grupy opozycjonistów związanych z Nawalnym, wobec których wszczęto sprawy karne po protestach wywołanych jego aresztowaniem. Śledczy utrzymują, że opozycjoniści, rozpowszechniając w mediach społecznościowych informacje o protestach, wywołali "zagrożenie masowych zachorowań".

Wcześniej, w kwietniu br. Sobol została skazana na rok prac poprawczych w zawieszeniu. Zdaniem sądu dopuściła się wtargnięcia do prywatnego mieszkania, należącego do Konstantina Kudriawcewa, którego media niezależne określają jako współpracownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Według Nawalnego Kudriawcew uczestniczył w próbie otrucia go bojowym środkiem trującym, w szczególności - usuwał ślady trucizny z jego ubrania.

Z Moskwy Anna Wróbel