Rosja: TikToker, którego zatrzymała i torturowała rosyjska policja, zamierza kupić drony dla Ukrainy za 100 tys. dol.

Mołdawski TikToker Niekogłaj (Nikołaj Lebiediew), który w listopadzie ub. roku był w Rosji zatrzymany i torturowany przez policję, zapowiedział, że sfinansuje zakup dronów dla Ukrainy za 100 tys. dol. – pisze portal The Insider.

22-letni bloger został zatrzymany po tym, jak opublikował w internecie nagranie, w którym parodiował rosyjskiego żołnierza, odrzucającego zrzucone z drona ukraińskie granaty.

Jak sam powiadomił podczas streamu w internecie, na policji był bity, zmuszany do siadania na butelce, potem ogolono mu głowę. Następnie został skierowany do ośrodka czasowego pobytu dla cudzoziemców, a w końcu został deportowany do Mołdawii.

Podczas streamu w internecie Niekogłaj powiedział, że po tym, co przeżył, "do końca życia będzie mówić o polityce i do końca życia będzie wrogiem rosyjskiego reżimu".

Oświadczył również, że zamierza za 100 tys. dolarów kupić dziesięć dronów DJI Mavic 3T i osobiście przekazać je w Kijowie ukraińskiej armii.