Rosja: Trwają wybory regionalne, ostatnie przed parlamentarnymi w 2021 r.

W Rosji trwają w niedzielę wybory regionalne i lokalne różnego szczebla, organizowane w ustawowym wspólnym dniu głosowania. Są to ostatnie wybory regionalne przed wyborami parlamentarnymi w 2021 roku i władze przetestują w nich powołane niedawno małe partie.

W 18 podmiotach Federacji Rosyjskiej w wyborach bezpośrednich wyłonieni zostaną przywódcy regionów. W dalszych dwóch szefów regionów wyłonią miejscowe zgromadzenia ustawodawcze. W czterech regionach w okręgach jednomandatowych odbędą się wybory uzupełniające do niższej izby parlamentu - Dumy Państwowej. Ogólnokrajowe wybory do Dumy czekają Rosję w 2021 roku.

Mieszkańcy 11 regionów w niedzielę wybierają deputowanych regionalnych zgromadzeń ustawodawczych. W 22 podmiotach FR przebiegać będą wybory radnych miejskich. Odbywa się także wiele wyborów niższego szczebla - do organów samorządu dzielnic, okręgów miejskich, mniejszych miejscowości.

Wybory przebiegają w warunkach pandemii koronawirusa, podczas której władze zmieniły ustawodawstwo wyborcze. Po głosowaniu nad zmianami w konstytucji Rosji, które trwało przez cały tydzień, Centralna Komisja wyborcza zaproponowała, by niektóre zastosowane praktyki pozostawić w wyborach ogólnokrajowych. To przede wszystkim głosowanie przedterminowe, które w obecnych wyborach regionalnych trwało przez dwa dni - od 11 września.

Druga nowość wprowadzona podczas pandemii to możliwość głosowania poza lokalami wyborczymi - oficjalnie ze względu na sytuację epidemiczną i po to, by uniknąć gromadzenia się wyborców. Przepisy pozwalają na przeprowadzanie głosowania "poza lokalem do głosowania, na terenach i w miejscach nadających się do wyposażenia". Media obwołały tę praktykę "głosowaniem na ławeczkach i pieńkach". W trakcie głosowania nad konstytucją udokumentowano bowiem fakty, gdy ludzie wypełniali karty do głosowania w prowizorycznych punktach - na podwórkach, a nawet w bagażnikach aut.

Rozciągnięte na trzy dni głosowanie, rozszerzone możliwości głosowania w domu i organizowanie głosowania w zakładach pracy to zmiany, które nie podobają się niezależnym obserwatorom. Ruch Gołos, monitorujący wybory w Rosji uważa, że takie sposoby zwiększają możliwości manipulacji. W państwowych zakładach pracy istnieje ryzyko nacisków na pracowników. Głosowanie przez trzy dni utrudnia pracę obserwatorów, zwłaszcza niezależnych. Do monitorowania głosowania potrzebnych jest teraz po prostu więcej ludzi.

Jednak szefowa Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) Elła Pamfiłowa zapewniła, że komisja zaoferowała bezprecedensową możliwość obserwowania głosowania.

Niedzielne wybory przyciągają też uwagę ze względu na udział w nich niewielkich niedawno powołanych partii politycznych. To np. partia Za Prawdę utworzona przez pisarza Zachara Prilepina, czy prawicowo-liberalna partia utworzona przez szefa firmy kosmetycznej Faberlic, Aleksieja Nieczajewa. Nie brak głosów, że władze przygotowują się w ten sposób do wyborów parlamentarnych. Zgodnie z tymi opiniami chodzi o to, by rządząca Jedna Rosja zyskała w Dumie dodatkowe mandaty dzięki udziałowi w wyborach nowych partii, które wystartują w wyborach, ale nie przejdą 5-procentowego progu.

Z Moskwy Anna Wróbel