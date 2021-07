Rosja: Trzeci dzień z rzędu wykryto ponad 25 tys. zakażeń koronawirusem

W ciągu minionej doby w Rosji wykryto 25 033 nowe zakażenia koronawirusem - podał w niedzielę sztab rządowy. Tym samym, trzeci dzień z rzędu dzienny przyrost zakażeń przekracza 25 tysięcy. Zmarło od soboty 749 chorych na Covid-19.

To niewiele mniej, niż poprzedniego dnia, gdy liczba zgonów sięgnęła najwyższego poziomu od początku epidemii - zmarły 752 osoby.

Ogólna liczba zakażeń w Rosji od początku pandemii wzrosła do 5 783 333, liczba zgonów - do 143 002. Są to dane sztabu rządowego, zaś inną statystykę zgonów wykazuje urząd statystyczny Rosstat. Według jego danych od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. zmarło w Rosji 270 tys. osób zakażonych Covid-19.

Sztab rządowy uwzględnia tylko te przypadki, gdy Covid-19 był główną przyczyną śmierci. Rosstat uwzględnia również te osoby, które zmarły w wyniku innych chorób, a jednocześnie były zakażone koronawirusem.