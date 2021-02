Rosja: Trzy wspierające władzę partie połączyły się, by osłabić opozycję przed wyborami

Partia Sprawiedliwa Rosja, jedna z rosyjskich partii parlamentarnych, zmieniła nazwę po połączeniu z dwoma ugrupowaniami: Patriotami Rosji i partią Za Prawdę. Zmiany te nastąpiły przed wrześniowymi wyborami do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, by - jak twierdzą obserwatorzy - osłabić wpływy opozycji.

Nowa formacja nosi teraz nazwę Sprawiedliwa Rosja - Patrioci - Za Prawdę. Decyzja o zmianie nazwy zapadła na poniedziałkowym zjeździe.

O planach połączenia trzy ugrupowania poinformowały na początku roku; pod koniec stycznia liderzy partyjni podpisali manifest o zjednoczeniu. Zawiera on "12 zasad prawdy, patriotyzmu i sprawiedliwości". Wśród postulatów tworzącego się ugrupowania znalazło się: wzmocnienie roli państwa w gospodarce, zaostrzenie kar za korupcję, podniesienie emerytur i zasiłków socjalnych.

Sprawiedliwa Rosja, która niegdyś została utworzona jako konkurencja dla partii komunistycznej, głosiła hasła lewicowe. Na początku zeszłej dekady znalazła poparcie wśród wyborców, którzy byli krytycznie nastawieni wobec rządzącej Jednej Rosji. Później jednak, zwłaszcza po rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku, popierała linię Kremla, szczególnie w polityce zagranicznej.

Partia Patrioci Rosji istnieje od 2005 roku. Trzykrotnie brała udział w wyborach parlamentarnych, nigdy nie przekraczając progu wyborczego.

Partię Za prawdę utworzył na początku 2020 roku pisarz Zachar Prilepin. W połowie zeszłego roku partia ta zaproponowała przeprowadzenie referendum w sprawie przyłączenia do Rosji obszarów ukraińskiego Donbasu kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, a także separatystycznych regionów na terenie Gruzji i Mołdawii: Abchazji, Osetii Południowej i Naddniestrza. Prilepin brał udział w konflikcie zbrojnym w Donbasie po stronie separatystów.

Zmiany na scenie politycznej są w Rosji postrzegane jako część przygotowań do wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej. Nowe projekty partyjne - według obserwatorów - mają osłabić wpływ opozycji antykremlowskiej na wybory i umożliwić wejście do Dumy nowych grup wspierających prezydenta Władimira Putina.

Z Moskwy Anna Wróbel