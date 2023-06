Rosja: Unian: członkom partii Jedna Rosja nakazano milczeć o buncie Grupy Wagnera

Członkowie partii Jedna Rosja otrzymali wytyczne, by przemilczać akt buntu właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Zawarto je w instrukcjach dotyczących kontaktów z wyborcami – poinformował w poniedziałek ukraiński portal Unian.

"To nie jest temat partyjny" - powiedział jeden z członków Jednej Rosji. Dwa inne źródła potwierdziły w rozmowie z mediami, że temat Prigożyna nie jest Kremlowi w smak.

W rozmowach z wyborcami kandydaci Jednej Rosji do rad regionalnych i miejskich mają omijać ten temat, a jeśli okaże się to niemożliwe, uciekać się do frazesów w rodzaju "należy skonsolidować się wokół Putina" czy "Rosja powinna wykazywać się jednością wobec zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń" - pisze Unian, powołując się na media rosyjskie.

W sobotę najemnicy Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę. Domagał się "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Putinem.