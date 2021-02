Rosja uprzedziła Norwegię o próbach pocisków rakietowych w dniach 18-24 lutego - podał portal The Barents Observer. Zdaniem eksperta Norweskiego Instytutu Badań Obronnych, Kristiana Atlanda, próby mogą się wiązać ze skierowaniem do Norwegii bombowców USA.

Amerykańskie bombowce B-1 mają stacjonować w bazie sił powietrznych Orland w Norwegii, gdzie przybyło już 200 żołnierzy sił zbrojnych USA. "Biorąc pod uwagę czas i miejsce rosyjskich prób rakietowych, (...) celem tych ćwiczeń może być wysłanie sygnału"; Moskwa może w ten sposób wyrażać swoje niezadowolenie obecnością amerykańskich maszyn w Norwegii - powiedział Atland.

Służby prasowe sił zbrojnych Norwegii potwierdziły, że władze Rosji wystosowały depeszę NOTAM dotyczącą obszaru nad wodami międzynarodowymi pomiędzy głównym terytorium Norwegii a Wyspą Niedźwiedzią. Rzecznik Brynjal Stordal zaznaczył, że to Rosja musi "zapewnić bezpieczeństwo na tym obszarze". Depesza nie precyzuje, jakie pociski zostaną wystrzelone.

Na obszarze, o którym mowa, Morze Barentsa łączy się z Morzem Norweskim. Rosyjska Flota Północna rozpatruje ten teren jako istotny w swojej strategii obronnej. Zyskuje on znaczenie strategiczne w rozgrywce pomiędzy Rosją i NATO, tak jak było to w czasie zimnej wojny - pisze The Barents Observer.