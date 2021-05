Rosja: USA i Czechy na liście „nieprzyjaznych państw”

Rząd Rosji zatwierdził listę „nieprzyjaznych państw”, na której znalazły się tylko Stany Zjednoczone i Czechy. Odnośne rozporządzenie opublikowano w piątek na oficjalnym portalu informacji prawnej.

Wobec państw podejmujących nieprzyjazne działania wobec "Federacji Rosyjskiej, obywateli Federacji Rosyjskiej lub rosyjskich osób prawnych" będą podejmowane kroki zgodnie z dekretem prezydenta Władimira Putina z 23 kwietnia.

Według tego dokumentu Czechy mogą zatrudniać w swoim przedstawicielstwie dyplomatycznym w Rosji maksymalnie 19 pracowników spośród mieszkańców Rosji, a Stany Zjednoczone - ani jednego.

23 kwietnia Putin podpisał dekret o odpowiedzi Rosji na "nieprzyjazne działania innych państw", który ogranicza możliwość zatrudniania przez ambasady i konsulaty takich krajów obywateli Rosji.

Tłem dla tej decyzji jest skandal dyplomatyczny pomiędzy Rosją i Czechami, które wydaliły 18 dyplomatów rosyjskich, na co Moskwa odpowiedziała zminimalizowaniem personelu ambasady czeskiej w Pradze. Powodem decyzji strony czeskiej były uzasadnione podejrzenia tamtejszych władz ws. udziału agentów rosyjskich w wybuchu, do którego doszło w 2014 r. w składzie amunicji we Vrbieticach. W eksplozji zginęli dwaj obywatele Czech.

Rzeczniczka MSZ w Moskwie Maria Zacharowa zapowiadała pod koniec kwietnia, że w związku z "nieprzyjaznymi działaniami USA" na liście znajdzie się także ten kraj.