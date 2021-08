Rosja: uznanie talibów będzie zależeć od ich rządów w Afganistanie

Decyzja władz Rosji o uznaniu władzy talibów w Afganistanie zależna będzie od tego, czy będą oni w stanie rządzić krajem w sposób odpowiedzialny - powiedział w poniedziałek Zamir Kabułow, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. Afganistanu.

Dyplomata powiedział w radiu Echo Moskwy, że "nikt nie zamierza się spieszyć" z uznaniem talibów. "Ich uznanie bądź nieuznanie zależne będzie od zachowania nowych władz. Będziemy uważnie się przyglądać, na ile odpowiedzialnie będą oni rządzić krajem w najbliższym czasie" - zapowiedział Kabułow.

Jak dodał, Rosja nie obawia się, że pod rządami talibów Afganistan upodobni się do Państwa Islamskiego. Kabułow podał jako argument fakt, że talibowie "bezlitośnie walczyli" z Państwem Islamskim. "Talibowie twierdzą - i odczuwam, że jest w tym dużo szczerości - że nie chcą powtórzyć znowu swojego smutnego losu" - tłumaczył dyplomata.

Kabułow zapewnił, że w ostatnich latach żaden kraj nie sprzedawał broni talibom, a kupowali ją oni z magazynów armii i policji afgańskiej lub zdobywali na siłach rządowych.

Dla Rosji zajęcie Kabulu przez talibów było pewnym zaskoczeniem - przyznał dyplomata. "Zakładaliśmy, że armia afgańska, jakakolwiek by nie była, przez jakiś czas będzie stawiać opór. Widocznie jednak byliśmy zbyt optymistyczni w ocenie jakości sił zbrojnych przygotowanych przez Amerykanów, siły NATO" - oświadczył.

Wykluczył przy tym, by przejęcie Kabulu było wynikiem ustaleń pomiędzy talibami i USA, jak oceniali niektórzy komentatorzy w Rosji.

Kabułow poinformował, że część pracowników ambasady Rosji w Kabulu zostanie wysłana na urlopy bądź ewakuowana. "Rosjanom w Afganistanie zalecamy, by zachowali spokój, nie wychodzili z domu bez konieczności, nie zwracali na siebie uwagi do czasu, aż sytuacja nie będzie całkiem jasna" - powiedział dyplomata. Zapowiedział, że ambasador Rosji Dmitrij Żyrnow we wtorek spotka się z przedstawicielem talibów, by omówić kwestię zapewnienia bezpieczeństwa ambasadzie Rosji.

Żyrnow powiedział w rosyjskiej telewizji informacyjnej Rossija 24, że talibowie już ochraniają budynek ambasady, zastępując żołnierzy sił rządowych. "Dziś doszło do zamiany: żołnierze afgańskich sił bezpieczeństwa, którzy nas ochraniali, odeszli. Teraz są talibowie. Jeszcze raz potwierdzili oni, że Rosjanom włos z głowy nie spadnie" - relacjonował Żyrnow.

Ocenił, że talibowie "zaczynają urządzać się" w Kabulu "w dobrym sensie tego słowa" i "zaprowadzają porządek publiczny".

Z Moskwy Anna Wróbel