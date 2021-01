Rosja: VTimes: bilans protestów pozytywny dla opozycji

Bilans kolejnej odsłony protestów w obronie Aleksieja Nawalnego jest pozytywny dla opozycji, także taktyka zastosowana przez władze - blokowanie miasta przed protestującymi - okazała się korzystna dla ich przeciwników - ocenia w niedzielę niezależny portal VTimes.

"Fakt, że władze zastosowały szczelną obronę i zablokowały centra miast, potwierdza, że reżim stracił inicjatywę i ta należy teraz do opozycji. To ona naciera, a władze się bronią. To jest najważniejszy czynnik w walce o głosy niezdecydowanych" - powiedział VTimes politolog Abbas Gałlamow. Jego zdaniem "można śmiało powiedzieć, że rosnąć będzie liczba tych, którzy współczują protestującym".

Również inny ekspert, Ilja Graszczenkow, powiedział VTimes, że taktyka zablokowania miasta okazała się korzystna dla opozycji, bo protestujący zebrali się w wąskich ulicach, co stworzyło wrażenie tłumnych akcji. "Szczególnie wyraźnie udało się to w Petersburgu" - powiedział ekspert. Jego zdaniem liczy się teraz samo wrażenie, że protest się udał, a mniej ważna jest kwestia, czy protesty były mniej czy bardziej liczne niż pierwsze demonstracje w obronie Nawalnego z 23 stycznia.

Jako rezultat drugiej z rzędu akcji Graszczenkow ocenił "gotowość wychodzenia na ulice nawet mimo strachu przed pobiciem i aresztowaniem". Protest zyskał też wyraźną ideologię - uczestniczą w nim "stronnicy uwolnienia Nawalnego i zaciekli przeciwnicy władz, opowiadający się za zmianą reżimu" - powiedział politolog. Zdaniem eksperta wzrosła liczba protestujących w dużych miastach: Moskwie, Petersburgu, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Omsku i Ufie, zaś w głębi kraju - np. we Władywostoku - demonstracje słabną. Jednocześnie, wystąpienia odbyły się w niedzielę w niemal 150 miastach, wobec około 110 przed tygodniem.

"Władze wybrały +twardy+ scenariusz konfrontacji, który nie pomoże w stłumieniu protestu" - ocenił politolog Aleksandr Kyniew. W jego ocenie "Kreml okazuje nerwowość". Władze nie są pewne lojalności we własnych szeregach, wobec tego "urzędnicy i struktury siłowe wybierają kurs maksymalnie hiperstanowczy, aby nie padło na nich podejrzenie o zdradę" - powiedział Kyniew. W takich warunkach "rosną szanse na przewrót pałacowy" - dodał ekspert.