Rosja: W ciągu doby zmarło 216 osób zakażonych koronawirusem (aktualizacja)

216 pacjentów zakażonych koronawirusem zmarło w Rosji w ciągu minionej doby, łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 wzrosła w kraju do 6358 - podał w środę sztab ds. walki z pandemią. W Moskwie w ciągu ostatniej doby zmarło 56 osób, 49 - w Petersburgu, 32 w obwodzie moskiewskim.

Poprzednio tak wysoką liczbę zgonów odnotowano w Rosji 29 maja, gdy sztab poinformował o śmierci 232 chorych na Covid-19.

Zgodnie z informacjami ze środy, w ciągu minionych 24 godzin wykryto w Rosji 8404 nowe zakażenia koronawirusem. Tym samym, bilans zakażeń od początku pandemii wzrósł do 493 657.

Liczba wyleczonych pacjentów wzrosła do 252 783 po tym, jak od wtorku opuściło szpitale 10 386 osób.

W ciągu minionej doby przeprowadzono w Rosji ponad 290 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Łączna liczba przeprowadzonych testów przekracza teraz 13,5 miliona.

Nadal najwięcej zakażeń i zgonów jest w Moskwie, gdzie mimo to 9 czerwca władze zniosły większość ograniczeń związanych z pandemią. Według mediów niezależnych nastąpiło to z inicjatywy Kremla, ze względu na zaplanowane na 1 lipca ogólnokrajowe głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział jednak, że nie uważa, by złagodzenie ograniczeń nastąpiło nagle i zapewnił, że takie decyzje należą do kompetencji władz regionalnych.

Z kolei w wywiadzie dla telewizji CNN Pieskow powiedział, że wskaźniki śmiertelności w Rosji z powodu koronawirusa są niższe niż w innych krajach nie z powodu manipulowania danymi statystycznymi, a dlatego, że opieka zdrowotna może być w Rosji skuteczniejsza. Wysoką liczbę zakażeń Pieskow wyjaśnił masowym zasięgiem testów, który pozwala na wykrywanie większej liczby infekcji.

Tydzień przed głosowaniem w sprawie zmian w konstytucji, 24 czerwca, w Rosji odbędą się uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, które z powodu pandemii nie odbyły się 9 maja. W Moskwie rozpoczęły się przygotowania, w miejscowości Alabino od poniedziałku trwają próby przed uroczystą defiladą na Placu Czerwonym, która jest kulminacyjnym punktem obchodów. Armia zaplanowała łącznie siedem prób na poligonie i dwie nocne próby na Placu Czerwonym. Tam również odbędzie się 20 czerwca próba generalna.

W Nowosybirsku, trzecim co do wielkości mieście Rosji, defilada 24 czerwca odbędzie się bez widzów. Na taki krok może zdecydować się również Jekaterynburg, również jedno z najludniejszych miast Federacji Rosyjskiej. Defilada bez widzów odbędzie się także w Chabarowsku, na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa potwierdziła w środę, że w całym kraju nadal obowiązuje wymóg noszenia masek ochronnych. "Trzeba zdawać sobie sprawę, że wirus nie zniknął i nadal jest z nami. Wciąż są ludzie, którzy zakażają innych i ci, którzy zapadają na chorobę" - powiedziała Popowa.

Tymczasem zakłady w Jekaterynburgu, które wyprodukowały rosyjskie respiratory typu Awenta-M poinformowały w środę, że wycofują je ze szpitali w celu przeprowadzenia dodatkowych kontroli. Aparaty te były używane w dwóch szpitalach w Rosji, gdzie 9 i 12 maja doszło do pożarów. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia były właśnie respiratory. W pożarach zginęło łącznie siedem osób.

Z Moskwy Anna Wróbel