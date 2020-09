Rosja: W Czeczenii zatrzymano rodzeństwo Ahmeda Zakajewa

Były szef emigracyjnego rządu Czeczenii Ahmed Zakajew poinformował w czwartek o zatrzymaniu w Czeczenii dwóch jego braci i dwóch sióstr - podało Radio Swoboda. Zdaniem Zakajewa jest to reakcja na to, że niedawno poparł on kanał 1ADAT, informujący o represjach.

Zakajew, który mieszka w Wielkiej Brytanii, powiedział, że jego rodzeństwo wywieziono w nieznanym kierunku.

Dodał, że również inni jego krewni są zatrzymywani. Jak wyjaśnił, rankiem w czwartek ludzie, którzy twierdzili, że są przedstawicielami władz, przyszli do domu jego krewnych w mieście Urus-Martan. Wiadomość o zatrzymaniach otrzymał od swojej kuzynki, która była świadkiem tego wydarzenia. "Nie mam żadnych szczegółowych informacji. Powiedzieli, że są przedstawicielami władz i że zabierają moich krewnych do Groznego" - powiedział Zakajew.

Wydarzenia te Zakajew powiązał ze swoim niedawnym publicznym poparciem opozycyjnego kanału 1ADAT działającego na komunikatorze Telegram. Kanał ten publikuje doniesienia o zatrzymaniach, torturach i innych przypadkach łamania praw człowieka w Czeczenii. Po wypowiedziach Zakajewa szef parlamentu Czeczenii Magomied Daudow powiedział, że Zakajew powinien za to odpowiedzieć.

Zakajew, były bliski współpracownik trzech prezydentów separatystycznej Czeczenii - Dżochara Dudajewa, Zelimchana Jandarbijewa i Asłana Maschadowa - od 2003 roku jako uchodźca polityczny mieszka w Wielkiej Brytanii.