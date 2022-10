Rosja: W jednostce na Uralu zmarł mężczyzna zmobilizowany na wojnę, skarżył się na problemy zdrowotne

W ośrodku szkoleniowym w obwodzie swierdłowskim na Uralu zmarł mężczyzna powołany do armii w ramach trwającej w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą; wcześniej skarżył się na problemy ze zdrowiem - podał w środę niezależny portal Meduza.

Portal cytuje rosyjskiego parlamentarzystę Maksima Iwanowa, który powiedział, że zmobilizowany zgłosił się do lekarzy, zgłaszając złe samopoczucie. U mężczyzny doszło do zatrzymania akcji serca, lekarze próbowali go uratować, ale bez skutku.

Lokalny portal informacyjny 74.ru podał zaś, że zmarł 27-letni mieszkaniec obwodu czelabińskiego Maksim Rodionow. Po zmobilizowaniu na wojnę mężczyzna przechodził szkolenie w miasteczku wojskowym na terenie Jekaterynburga, głównego miasta obwodu swierdłowskiego.

Niezależna "Nowaja Gazieta. Jewropa" przypomina, że na początku października w miejscowości Poroszyno w obwodzie swierdłowskim zmarło trzech zmobilizowanych, którzy przechodzili tam szkolenie. Informowano także o zgonach zmobilizowanych w Nowosybirsku i obwodzie nowosybirskim oraz w jednostkach wojskowych w Omsku, Penzie i republice Jakucji.

