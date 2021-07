Rosja: W katedrze w Irkucku msza z udziałem ambasadora RP i Polonii

W katedrze pw. Niepokalanego Serca NMP w Irkucku odbyła się w niedzielę msza z udziałem ambasadora RP w Moskwie Krzysztofa Krajewskiego i przedstawicieli Polonii. To szczególne wydarzenie dla Polaków w Irkucku - powiedział PAP proboszcz o. Włodzimierz Siek.

"To był powód, aby zgromadzili się Polacy mieszkający w Irkucku. Dla nas jest to ważne. Ja sam jestem Polakiem i dla nas jest ważne, że tak wielcy przedstawiciele naszej ojczyzny pojawiają się tutaj, daleko od kraju, od ojczyzny i od jej granic. Nas to zawsze cieszy, umacnia i przypomina (nam), że nie jesteśmy sami" - powiedział PAP proboszcz świątyni, który jest zarazem wikariuszem generalnym diecezji irkuckiej.

"Cieszę się, że mogliśmy się razem modlić. Była to też okazja do przypomnienia sobie o tym, jak wielu Polaków tutaj mieszkało i mieszka, jak wielu Polaków zostało tutaj, w tej ziemi, i spoczywa na syberyjskich przestrzeniach" - powiedział o. Siek.

Po mszy odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku Kaplica Pokoju i Pojednania przylegającym do budynku katedry. Przy pomniku, u stóp kamiennej ściany i obok konstrukcji w kształcie globu ziemskiego z zapalonymi zniczami, znajdują się urny z ziemią z miejsc polskiej martyrologii narodowej na terytorium byłego ZSRR. Ziemię przywieziono tu z terenu wielu obozów i miejsc masowych pochówków, od Kołymy i Magadanu po Karagandę i Katyń.

Jak głosi napis w języku rosyjskim i po łacinie, Kaplica Pokoju i Pojednania upamiętnia "tych, którzy pozostali w tej ziemi". O "niełatwej, często tragicznej przeszłości" trzeba pamiętać, "aby budować przyszłość lepszą, żeby nie dopuścić do takich tragedii" - powiedział mediom proboszcz irkuckiej świątyni.

Ambasador Krajewski złożył kwiaty również pod pomnikiem Jana Pawła II, znajdującym się obok katedry. Odsłonięta jesienią zeszłego roku figura jest jedynym takim upamiętnieniem polskiego papieża na wschodzie Federacji Rosyjskiej. Szef polskiej placówki w Moskwie zapoznał się także z prezentowaną wewnątrz katedry wystawą "Jan Paweł II - papież dialogu".

Konsekrowana w 2000 roku katedra w Irkucku jest zarazem główną świątynią diecezji św. Józefa w Irkucku - największej pod względem terytorialnym diecezji Kościoła rzymskokatolickiego na świecie. Obejmuje ona Syberię i Daleki Wschód Rosji, rozciągając się na obszarze ponad 9,9 mln km kwadratowych.

