Rosja: W Kraju Nadmorskim zaczęto ewakuację Rosjan z Chin

W Kraju Nadmorskim w azjatyckiej części Rosji rozpoczęło się przewożenie do kraju Rosjan przebywających w Chinach - poinformowały w sobotę władze regionu. Na powrót czeka na przejściach granicznych około stu osób.

Pierwszy autobus z Rosjanami przekroczył granicę w południe czasu lokalnego (o godz. 3 nad ranem czasu polskiego).

Wcześniej informowano, że ewakuacja w Kraju Nadmorskim odbywać się będzie przez trzy samochodowe przejścia graniczne. Otworzono je specjalnie po to, by umożliwić Rosjanom powrót do kraju. Do kraju zabierane są autobusami osoby, które skontaktowały się przez telefony alarmowe w rosyjskich placówkach dyplomatycznych i przybyły w rejon granicy. Nie jest jasne, z jakich prowincji Chin przyjechali ci obywatele rosyjscy.

Od kilku dni linie lotnicze zabierają z Chin wypoczywających tam rosyjskich turystów. Rosja zamknęła na Dalekim Wschodzie przejścia graniczne z Chinami.

W Rosji poinformowano w piątek o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem. Wykryto go u dwóch obywateli Chin przebywających w azjatyckiej części Rosji: w Kraju Zabajkalskim i w obwodzie tiumeńskim.

Do 4 lutego Rosja zamierza ewakuować swych obywateli z chińskiego Wuhan, głównego miasta prowincji Hubei i z całej tej prowincji. Ewakuacja ta obejmie ponad 600 osób.

Z Moskwy Anna Wróbel