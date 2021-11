Rosja: W Moskwie gęsta mgła utrudnia pracę lotnisk i jazdę po mieście

W Moskwie we wtorek rano z powodu gęstej mgły odwołano bądź wstrzymano ponad sto rejsów lotniczych. Widoczność znacznie spadła i policja drogowa apeluje do mieszkańców, by nie wyjeżdżali na ulice miasta własnym autem albo też zachowali szczególną ostrożność.

Na największym stołecznym lotnisku Szeremietiewo anulowano bądź wstrzymano 16 odlotów i 37 przylotów. W porcie lotniczym Domodiedowo również wstrzymano bądź odwołano 16 odlotów oraz 26 przylotów. Z lotniska Wnukowo nie może odlecieć 11 samolotów, a 12 nie mogło wylądować.

Samoloty przybywające do Moskwy kierowane są na lotniska zapasowe. Rejsy, które powinny rozpocząć się z Moskwy, są wstrzymane do czasu poprawy warunków meteorologicznych. Ma to nastąpić po południu.

Z powodu gęstej mgły kierowcy są proszeni o szczególną ostrożność na drogach, a jeśli to możliwe - o zrezygnowanie z jazdy samochodem. Władze lokalne zapewniły, że transport publiczny działa bez zakłóceń.

Rosyjskie media od rana publikują malownicze zdjęcia spowitych mgłą najważniejszych gmachów Moskwy - wież Kremla, soboru Chrystusa Zbawiciela i socrealistycznych wieżowców.