Rosja: W Moskwie protestujący kierują się pod areszt, w którym znajduje się Nawalny

Grupa uczestników niedzielnych protestów w Moskwie w obronie opozycjonisty Aleksieja Nwalnego kieruje się w stronę aresztu śledczego Matrosskaja Tiszyna, w którym jest osadzony. Koło aresztu są funkcjonariusze gwardii narodowej (Rosgwardii).

Policja w kilku miejscach zablokowała ulice tak, by utrudnić protestującym pochód w stronę aresztu. Władze Moskwy poinformowały o zamknięciu stacji metra Sokolniki, znajdującej się najbliżej aresztu Matrosskaja Tiszyna.

W jego rejon przybyły siły Rosgwardii. Grupa kilkudziesięciu osób doszła w to miejsce, jednak policja nie pozwala im zbliżyć się do budynku. W tłumie rozlegają się okrzyki z żądaniami uwolnienia Nawalnego. Co najmniej jedna osoba została zatrzymana.

W ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia protestów policja zatrzymała w Moskwie ponad 300 osób. Jest wśród nich żona Nawalnego, Julia.

Liczbę protestujących trudno oszacować. Według niezależnego Radia Swoboda w Moskwie zgromadziło się kilka tysięcy ludzi.

Z Moskwy Anna Wróbel