Rosja: W Moskwie w poniedziałek zmarło z powodu koronawirusa 13 osób

Władze Moskwy poinformowały, że w poniedziałek w mieście zmarło 13 osób zainfekowanych koronawirusem , liczba ofiar epidemii w stolicy Rosji wzrosła do 95.

13 poniedziałkowych ofiar koronawirusa, to pacjenci w wieku od 29 do 80 lat, poinformowały władze Moskwy, każdy z nich też miał inne choroby, powodujące zaostrzenie stanu ogólnego i w rezultacie zgon. Wszyscy zmarli mieli pozytywne wyniki testów na koronawirusa.

Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał w poniedziałek, że sytuacja z koronawirusem rozwija się w Rosji "w nie najlepszym kierunku", i że szczyt epidemii nie został jeszcze osiągnięty - zarówno w całym kraju, jak i w stolicy, gdzie zachorowań jest najwięcej.

W Rosji zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 2558 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, łączna liczba infekcji sięgnęła 18328 - podał w poniedziałek sztab kryzysowy. Wzrost o ponad 2 tys. chorych nastąpił drugi dzień z rzędu - w niedzielę nowych przypadków było 2186. Zmarło od początku pandemii - 161 osób.

W Moskwie, na którą przypada ponad 60 proc. zakażeń koronawirusem w Rosji, od poniedziałku weszły w życie przepisy mające ograniczyć rozszerzanie się infekcji. Zawieszają pracę kolejne przedsiębiorstwa, do poruszania się po mieście będą od 15 kwietna potrzebne elektroniczne przepustki. Przy każdym wyjeździe na miasto własnym samochodem bądź transportem miejskim potrzebny będzie specjalny kod elektroniczny. Mieszkańcy dostaną go przez internet, telefonicznie bądź SMS-em, po podaniu swoich danych osobowych i zgłoszeniu celu wyjazdu.

Przepustki na wyjazd do pracy będą ważne do 30 kwietnia; przyznawane na wizytę u lekarza - jeden dzień, ale w ich przyznawaniu nie będzie ograniczeń. Natomiast na wyjazdy "w innych celach" - np. na daczę czy do odległego sklepu - będzie można dostać przepustkę tylko dwa razy w tygodniu.