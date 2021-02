Rosja: W Moskwie z miejsca zabójstwa Niemcowa usunięto kwiaty, policja ograniczyła dostęp

Z miejsca zabójstwa byłego wicepremiera Rosji, a później jednego z przywódców tamtejszej opozycji demokratycznej Borysa Niemcowa na Wielkim Moście Moskworeckim w Moskwie służby miejskie usunęły składane tam kwiaty. W nocy z piątku na sobotę policja zatrzymała dyżurujących tam wolontariuszy i ustawiła metalowe ogrodzenia.

Później, w sobotę w ciągu dnia, policjanci zaczęli patrolować most. Zabraniają składania kwiatów, pozwalają jedynie zatrzymywać się w tym miejscu.

Wolontariusze, których policja zatrzymała w nocy, zostali później zwolnieni z komisariatów. Spontanicznie utworzone przed sześciu laty miejsce pamięci przetrwało do tej pory właśnie dzięki aktywistom. Składane w tym miejscu kwiaty, portrety Niemcowa, kartki z napisami wielokrotnie usuwali pracownicy służb komunalnych. Jednak zawsze pojawiały się nowe.

Tym razem po raz pierwszy zdarzyło się, że miejsce zabójstwa zostało częściowo zagrodzone. Na działającej na Facebooku grupie Most Niemcowa świadkowie relacjonowali, że policjanci zakazują składania kwiatów, grożąc zatrzymaniem.

Nie jest jasne, co jest powodem tych działań policji. Niezależne radio Echo Moskwy wyraziło przypuszczenie, że policja oczekiwała, że na most przyjdą w sobotę zwolennicy opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Pojawiły się też przypuszczenia, że powodem jest przyjazd do Moskwy wysokiej rangi polityków z zagranicy.

Szósta rocznica zabójstwa Niemcowa przypada za tydzień, 27 lutego. Niemcow, w latach 90. wicepremier Rosji, a później jeden z liderów opozycji antykremlowskiej został zamordowany 27 lutego 2015 roku; zginął od strzałów w plecy. Co roku w rocznicę zabójstwa organizowany jest pochód, a na Wielki Most Moskworecki przychodzą rzesze ludzi, by uczcić pamięć polityka.

Władze Moskwy odrzuciły niedawno zawiadomienie opozycji o przeprowadzeniu tegorocznego marszu. Merostwo powołało się na ograniczenia z powodu pandemii koronawirusa.

Śledztwo w sprawie zabójstwa Niemcowa doprowadziło do skazania w 2017 roku pięciu mężczyzn, którzy - zdaniem śledczych - podjęli się zabójstwa polityka za pieniądze. Za bezpośredniego zabójcę sąd uznał Zaura Dadajewa, skazanego na 20 lat kolonii karnej. Jego wspólnicy - jak sam Dadajew, pochodzący z Czeczenii - otrzymali wyroki od 11 do 19 lat pozbawienia wolności. Nikt z nich nie przyznał się do winy.

Z Moskwy Anna Wróbel