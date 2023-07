Rosja w ogniu. Za tajemniczymi pożarami i wybuchami nie zawsze stoją Ukraińcy

Niedawny wybuch w Czapajewskich Zakładach Mechanicznych produkujących materiały wybuchowe to kolejny odcinek serialu pod tytułem "Tajemnicze wybuchy i pożary w Rosji". Wiele wskazuje, że tego typu zdarzenia mogą się nasilać i wcale nie musi mieć to związku z działaniami Ukrainy.

Część pożarów i wybuchów w rosyjskich zakładach to sprawka Ukraińców.

Wojna spowodowała odpływ doświadczonej kadry, co pogarsza stan bezpieczeństwa.

Wpływ na bezpieczeństwo rosyjskich zakładów i infrastruktury mają także sankcje.

Głośno było o eksplozji i pożarze w w Czapajewskich Zakładach Mechanicznych produkujących materiały wybuchowe. To jednak niejedyne takie zdarzenie w ostatnim czasie. Liczba podobnych zdarzeń w Rosji od początku wojny idzie w dziesiątki. Ile jest ich faktycznie, trudno powiedzieć, bo rosyjskie statystyki milczą na ten temat.

Rosyjskie strategiczne instalacje na celowniku dronów

Oczywiście za częścią wybuchów stoją siły zbrojne Ukrainy. Kijów nie chwali się wprawdzie uderzeniami, wiele jednak wskazuje, że zwłaszcza w pobliżu linii frontu niektóre takie zdarzenia to sprawka ukraińskich żołnierzy.

Szczególnie częste wybuchy (pierwsze miały miejsce już w ubiegłym roku) dotknęły Briańsk. To liczące ponad 400 tys. mieszkańców miasto zlokalizowane jest w pobliżu granic z Białorusią i Ukrainą. Jest ważne strategicznie. Eksplozje dotknęły tam już w ubiegłym roku składy amunicji i zapasy paliwa (należące do Rosnieftu). Co ciekawe, do wybuchów dochodzi tam dość regularnie, miasto znajduje się bowiem w zasięgu ukraińskich dronów.

Podobny los w ostatnich miesiącach spotykał Biełgorod. Także i tam dochodziło do wybuchów w zakładach naftowych, składach amunicji i zakładach produkujących czołgi.

W obu tych miastach prawdopodobnie za wybuchami stoją Ukraińcy. Zarówno Briańsk, jak i Biełgorod znajdują się bowiem w zasięgu ukraińskiego uderzenia, a strategiczne znaczenie magazynów było ogromne.

Bardzo ciekawie skomentował te zdarzenia Mychajło Podolak, doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził on mianowicie, że doszło do boskiej interwencji w sprawie grzeszników, którzy masowo mordowali ludzi w ukraińskim Mariupolu...

Chociaż jednak wydarzenia w pobliżu granicy z Ukrainą można przypisać wojskom ukraińskim, to w niektórych przypadkach trudno to zrobić.

Na przykład w maju pożar dotknął również fabrykę prochu w Permie na Uralu. Obyło się bez strat w ludziach, jednak produkcja została na pewien czas wstrzymana.

Dużo bardziej tragiczne skutki miał ubiegłoroczny pożar w Centralnym Instytucie Badawczym Rosyjskich Sił Obrony Powietrzno-Kosmicznej w Twerze (miasto pomiędzy Moskwą i Petersburgiem). Zginęło sześć osób, a 27 zostało rannych.

Do pożarów dochodziło również w rafineriach, np. Ilskiej koło Krasnodaru, czy w Niżnym Nowogrodzie. Jednak w przypadku rosyjskich rafinerii pożary to niemal chleb powszedni. Według propagandowej agencji RIA Novosti począwszy od 2020 roku do połowy roku ubiegłego liczba pożarów (mniejszych i większych) w rosyjskich rafineriach przekroczyła dwadzieścia.

Rosyjskie władze najczęściej mówią o „czynniku ludzkim”

Co stoi za wybuchami? To chyba najciekawsza kwestia, bo dość dobrze pokazująca, co dzieje się w Rosji.

Najczęściej miejscowe media informując o wypadkach i cytując przedstawicieli władzy, mówią zwykle o „czynniku ludzkim”. To dość pojemne określenie. Mieszczą się w nim zarówno błędy pracowników, jak i ich „niedyspozycja”, ale także coś jeszcze, o czym za chwilę.

Na przykład to „błąd ludzki” spowodował wybuch w zakładach produkujących proch w Tambowie na południowy wschód od Moskwy, w którym zginęły cztery osoby pod koniec czerwca. Brakuje szczegółów, choć pojawiły się informacje, że doszło do zaprószenia ognia. Sam fakt stosowania otwartego ognia w zakładach produkujących proch szokuje, ale w końcu to Rosja.

To także nieumiejętnie prowadzone prace remontowe miały spowodować najgłośniejszy wypadek w ostatnich dniach w Rosji - wybuch w największych w kraju zakładach ”cywilnych” materiałów wybuchowych w Czapajewsku. Eksplozja spowodowała tam śmierć sześciu osób, a dwie zostały ciężko ranne.

Według telewizji „Kanał 5” pracownicy prowadzili remont na jednym z zakładowych rurociągów. Nie wiadomo, dlaczego mimo prac spawalniczych pozostawał on w ruchu. Także i tu szokujące wydaje się prowadzenie prac remontowych na działającej instalacji.

I tutaj dochodzimy do jeszcze jednej kwestii. Jak czytamy w komentarzach pod wypadkami, często pojawia się dyskusja o zbyt małej liczbie doświadczonych pracowników.

Pojawiają się także stwierdzenia, że liczba wypadków i wybuchów w zakładach rośnie, bo jest ściśle powiązana z rosyjskimi działaniami na froncie.

W czym rzecz? Nawet częściowy, ubiegłoroczny pobór ogołocił wiele rosyjskich firm z doświadczonych pracowników o długim stażu. Nowo zatrudnieni nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia. A te mają szczególne znaczenie w wielu zakładach przemysłowych.

W końcu gdy informowano o masowej ucieczce rosyjskich mężczyzn przed ubiegłorocznym poborem, dotyczyło to pracowników najczęściej wykonujących tzw. wolne zawody. Niebieskie kołnierzyki - według prof. Natalii Zubarewicz, geografa ekonomicznego - średni personel techniczny i doświadczeni pracownicy produkcji pozostali. Oni więc głównie trafili do armii. Efektem tego mogą być wakaty i finalnie katastrofy w niektórych przynajmniej zakładach.

Kolejnym czynnikiem mogą być sankcje. Oficjalnie, jak mówi prezydent Rosji Władimir Putin, państwo sobie z nimi radzi dobrze. Tyle że Rosja w dziedzinie technologii była uzależniona od zachodnich dostawców. Dotyczyło to i nadal dotyczy zarówno narzędzi potrzebnych do produkcji, jak i kluczowych elementów instalacji. Stąd zresztą wstrzymanie lub opóźnienie niektórych ważnych dla Rosji inwestycji.

W Rosji pojawiają się informacje, że Moskwa poszukuje zamienników, realizowany jest także import z udziałem krajów trzecich. Jednak pewnych podzespołów nie sposób szybko - lub nawet w ogóle - zastąpić. Efektem tego może być szukanie zamienników i rosnące ryzyko awarii i katastrof. Zwłaszcza że jednocześnie brakuje doświadczonych pracowników.