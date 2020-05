Rosja: W Petersburgu zakazano wszelkich pożegnań ze zmarłymi

Władze Petersburga, który jest w czołówce pod względem liczby zakażeń koronawirusem w Rosji, zabroniły wszelkich ceremonii pożegnania ze zmarłymi w miejskich kostnicach, niezależnie od przyczyny śmierci osoby zmarłej - podał we wtorek niezależny portal Meduza.

Według petersburskiego portalu Fontanka decyzję w tej sprawie podjęła naczelna lekarz sanitarna Petersburga Natalia Baszkietowa. Bliscy nie mogą pożegnać się ze zmarłymi, nawet jeśli ci zmarli w wyniku wypadku - zauważa Fontanka.

Rozporządzenie Baszkietowej, na które powołuje się portal, nie zostało opublikowane oficjalnie; redakcja Fontanki otrzymała je od czytelników. Dokument głosi, że ceremonie pożegnania należy zawiesić "w związku z dalszym pogorszeniem się sytuacji epidemicznej".

Według stanu na poniedziałek w Petersburgu odnotowano ponad 11 tysięcy zakażeń koronawirusem. Druga co do wielkości metropolia Rosji jest na trzecim miejscu pod względem liczby infekcji. Gubernator Aleksandr Biegłow poinformował, że liczba lekarzy i pracowników medycznych, którzy zakazili się koronawirusem sięgnęła 2,5 tys., co oznacza, że medycy stanowią w Petersburgu około jednej czwartej wszystkich zakażonych.